Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

El propio Marc Márquez dijo el sábado, y repitió este domingo, que su hermano Alex Márquez tenía este fin de semana más velocidad. El sábado en la sprint ya dejo claro el de Gresini que estaba muy a la par y, de hecho, terminó muy cerca de Marc. Este domingo se mantuvo las primeras diez vueltas pegado al neumático trasero de su hermano, pero al llegar a la última curva de acceso a la recta de meta, la 13, el de Gresini perdió el control de su moto y se fue al suelo, dejando la carrera totalmente en la mano de Marc, que no falló.

"No sé que pasó en la caída, puede que estuviera demasiado confiado, porque en ese punto iba bien", explico Alex al final del día.

"El agarre era un poco menor. No sé si el viento pudo afectar", añadió el de Gresini, que compitió este domingo con una decoración para rememorar la victoria de Sete Gibernau con este equipo en 2003, una imagen espectacular pero que no le trajo suerte.

"Estoy muy decepcionado con el accidente, pero contento por cómo había ido el fin de semana hasta ese momento, y por mi estado físico", recordó el terrible accidente de Barcelona del 17 de mayo y que reapareció en Brno sin estar cien por cien recuperado.

"Ahora, la idea es volver al máximo después del parón, porque no ayudo a la moto a girar, y eso también puede ser que afectara en la caída", debido a que le falta fuerza.

Pese a la decepción evidente de no poder hacer un doblete 1-2 junto a su hermano, Alex saca buenas impresiones de un fin de semana en el que fue segundo en la sprint. "Por el fin de semana que llevaba, esta caída no duele tanto".

Subcampeón del mundo el año pasado, Alex se tomó las carreras de Brno y Assen de preparación, y este fin de semana era su primer ataque.

"Aún tengo que acostumbrarme a tener esa velocidad. Estoy satisfecho en el sentido de que hemos podido completar un fin de semana normal, aunque tengo que aceptar el ritmo que tengo".

Otro daño colateral de la caída es que Alex ha perdido 20 puntos en una general cada vez más apretada, una lucha en la que Alex no se ve metido pese a la igualdad.

"Este año el Mundial está muy abierto porque se están cometiendo más errores que el año pasado. Jorge Martín aún es el líder sin hacer mucho ruido. Yo tampoco me juego nada y, si hay que arriesgar lo aceptaré".