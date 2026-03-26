A qué hora son la FP1 y la Práctica de MotoGP en Austin y cómo verlo

El Mundial de MotoGP continúa. Tras un complicado Gran Premio de Brasil, el campeonato continúa en el continente americano y, antes de un mes sin carreras por el aplazamiento de la cita de Qatar, toca visitar el Circuito de las Américas de Austin, para el Gran Premio de Estados Unidos. Este viernes 27 de marzo, la primera ronda en Texas con Liberty Media como propietaria de MotoGP dará comienzo con los primeros entrenamientos libres, la FP1 y la Práctica. Apunta los horarios, tardíos para España, y cómo ver ambas sesiones en directo en televisión.

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Austin (Estados Unidos)

A qué hora es la FP1 del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en España: a las 16:45h

Para el primer entrenamiento libre del GP de Estados Unidos (que ya no se llamará de 'las Américas'), se recuperará la duración de las sesiones del resto de la temporada, a diferencia de Brasil, donde los entrenos del viernes se ampliaron por ser un circuito nuevo. Los Libres 1 en el circuito de Austin, la FP1, comenzará a las 16:45 horas de la tarde en nuestro país. Antes, también tendrán lugar los primeros entrenos de Moto3, a las 15:00h, y de Moto2, a partir de las 15:50h.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Austin (Estados Unidos)

A qué hora es la Práctica del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en España: a las 21:00h

Posteriormente, a la misma hora que la carrera y cuando ya sea de noche en España, será el turno de la Práctica, que determinará qué 10 pilotos pasarán directamente a la Q2 de la clasificación del sábado. La Práctica del Gran Premio de Estados Unidos será a las 21:00 horas de la noche para España. Recuerda que, ahora mismo, la diferencia hora respecto a la Costa Este, horario de referencia de EE.UU., es de 5 horas más, habida cuenta de que ellos ya han cambiado la hora. El domingo volverán a ser +6 en España. Antes de MotoGP, también vendrán las Prácticas de Moto3 (19:15h) y de Moto2 (20:05h).

Cómo ver por la tele los entrenamientos y la Práctica del viernes del GP de Estados Unidos de MotoGP

Ya sabes que, en 2026, todo el Mundial de MotoGP, con el Gran Premio de Estados Unidos y la jornada del viernes al completo, se puede ver por televisión en España a través de DAZN, la plataforma que tiene los derechos de retransmisión. De hecho, actualmente la plataforma ha bajado los precios de su 'Plan Motor', con las principales competiciones de motociclismo o la F1 a 9.99 euros al mes. Puedes acceder a ella en sus aplicaciones (para todos los dispositivos) y en el canal 'DAZN MotoGP', disponible en Movistar + (dial 70) y en Orange TV.

Otra opción de la que podrás disponer, también de pago, para ver la FP1 y la Práctica en Austin será el VideoPass, la plataforma del propio campeonato para ver MotoGP, con comentarios en inglés, contenido extra y un precio de 139.99 euros para todo el curso.

Y, como siempre, tu principal fuente de información será nuestra web, Motorsport.com, que volverá a tener periodistas desplazados a Texas para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que ocurra dentro y fuera de la pista.

Horarios en Latinoamérica para el viernes del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026

A qué hora son la FP1 y Práctica de Austin en México : a las 09:45h y a las 14:00h

: a las 09:45h y a las 14:00h A qué hora son la FP1 y Práctica de Austin en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 10:45h y a las 15:00h

: a las 10:45h y a las 15:00h A qué hora son la FP1 y Práctica de Austin en Venezuela y Bolivia : a las 11:45h y a las 16:00h

: a las 11:45h y a las 16:00h A qué hora son la FP1 y Práctica de Austin en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: a las 12:45h y a las 17:00h

Qué pilotos disputarán el GP de Estados Unidos de MotoGP 2026

En principio, todos los pilotos estarán presentes en la tercera cita de la temporada 2026 de MotoGP, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Sin embargo, habrá que estar pendientes a Maverick Viñales, que en Brasil se resintió de su lesión en el hombro izquierdo de 2025, y que utilizará los entrenamientos libres del viernes para determinar si sigue adelanta o si para, con el objetivo de recuperarse antes del GP de España de finales de abril.