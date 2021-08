Honda pone a Marc Márquez por los suelos

Decir que Honda está pasando por su peor momento en décadas ya no es ninguna novedad. En 2020 completó su peor temporada en la categoría reina desde la creación de su actual división de competición, HRC, en 1982, cerrando el año sin ninguna victoria por primera vez.

La temporada pasada estuvo marcada por la lesión de Marc Márquez en el primer gran premio en Jerez, lo que dejó a la marca del ala dorada sin su referente y el piloto que había ganado seis de los últimos siete títulos de MotoGP. El catalán reapareció este año en Portimao, tras 265 días de baja y habiéndose perdido la doble cita de Qatar.

El #93 regresó para rescatar a Honda tras su peor inicio de temporada, que por primera vez en la historia de HRC no metió a ningún piloto en el top 4 en las dos primeras carreras del año.

La vuelta de Márquez solo sirvió para calmar algo las aguas. La RC213V de 2021 se ha mostrado como una moto crítica –según la definen sus propios pilotos– con la que es muy fácil caerse. Todo ello llevó a que el ilerdense diera un toque de atención a Honda en Assen pidiendo "mejorar la electrónica por una cuestión de seguridad", después de sufrir una espeluznante caída muy similar a la que le causó la lesión que le tuvo de baja ocho meses.

Esa caída solo fue una más en la larga lista que acumula Márquez. Con las tres que sufrió en Silverstone ya suma 16 y lidera el ranking en MotoGP –Arón Canet en Moto2 lleva las mismas–, a pesar de haberse perdido dos grandes premios.

Mira las fotos de la secuencia de la caída de Marc Márquez y Jorge Martín en el GP de Gran Bretaña antes de seguir leyendo

Honda no levanta cabeza

Al margen de los chispazos de genialidad de Marc Márquez en Sachsenring para ganar y de Pol Espargaró en Gran Bretaña para hacer la pole, los números de Honda no engañan. Su mejor piloto en la clasificación es el de Cervera, 12º con 59 puntos y caídas en cinco de las 10 carreras que ha disputado este curso.

Si las estadísticas este año del ocho veces campeón del mundo son malas, las de Honda no son mejores. El carácter de la RC213V está arrastrando a sus pilotos por los suelos. Entre Marc Márquez (16), Pol Espargaró (15), Takaaki Nakagami (6), Alex Márquez (11) y Stefan Bradl (1) suman 49 de las 169 caídas que se han visto en 2021 en MotoGP (28,9%). Y eso que hay seis fabricantes y solo cuentan con cuatro motos por las ocho que alinea Ducati.

"Está claro que no estoy pilotando como antes. Este año no me sale nada. Cosas que en años pasados salían con los ojos cerrados, ahora no hay manera. Toca seguir. Lo más fácil en estas situaciones es tirar la toalla o no ver la realidad y en ningún momento lo he hecho", dijo resignado Márquez en Silverstone después de tirar a Jorge Martín en la primera vuelta.