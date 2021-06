Márquez avisa a Honda: “Hay que mejorar la electrónica; es una cuestión de seguridad”

La dinámica del accidente de este viernes en Assen recordó irremediablemente a la de Jerez, en la que se partió el húmero derecho, punto de partida del calvario que le mantuvo nueve meses sin correr.

En esta ocasión, el español también salió escupido al aire después de que el tren trasero de su RC213V perdiera adherencia y la recuperara de golpe, sin que la electrónica actuara como teóricamente debe hacerlo.

El de Cervera (Lleida) tuvo suerte de salir prácticamente ileso, solo magullado y con el golpe –salió volando a 130 kilómetros por hora– repartido por todo el cuerpo. Ya por la tarde, ante los periodistas, el catalán fue mucho más directo de lo que en él es habitual, y lo justificó argumentando que, con las cuestiones relacionadas con la seguridad de los pilotos no se juega.

“Nunca doy toques de atención cuando el problema está relacionado con el rendimiento de la moto, porque en ese caso entiendo que los pilotos nos tenemos que espabilar. Pero cuando es una cosa directamente vinculada a la seguridad, y de ello puede depender que te hagas daño, entonces sí que soy más directo. De una caída así sales ileso una vez; la segunda, probablemente, no”, declaró Márquez, que, según dijo, está sometiendo a mucha presión a los técnicos del ala dorada para que encuentren la tecla, y nunca mejor dicho, que impida ese tipo de accidentes.

Con solo cuatro motos en pista, Honda es, con 38 caídas, el fabricante que más acumula este curso. Ducati, a pesar de disponer de dos unidades más (6), solo ha visto caer a sus corredores en 32 ocasiones, 11 infortunios menos que los que han padecido los cuatro pilotos de KTM (21).

“Estoy apretando mucho porque no podemos tener este tipo de accidentes. Los pilotos de Honda somos los únicos que salimos volando, y de seguir así alguno de nosotros no terminará la temporada”, prosiguió el multicampeón, que fue muy preciso en sus explicaciones de por qué, al margen de lo evidente, es vital optimizar el funcionamiento de la electrónica: “Estas caídas restan mucha confianza porque no sabes cuándo vas a volver a tener otra, y eso te impide ir rápido”.

Sobre el problema en cuestión, el #93 comentó que es en una tipología de curvas específica. En este caso se cayó en una a la derecha, de tercera velocidad, y con la moto bastante inclinada.

“Tenemos el control en la mano. Hay un estilo de curvas en las que tenemos que lograr que el control de tracción trabaje mejor, porque no hice nada del otro mundo. No me esperaba caer allí, porque, de hecho, es la electrónica la que debe impedir que eso ocurra”, convino Márquez, quien, a pesar de haberse reenganchado al campeonato en Portugal, la tercera parada del calendario, ya lleva 9 arrastrones, cinco menos que Pol Espargaró, el que hasta el momento se ha caído más veces.

