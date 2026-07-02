Bezzecchi habla de su caída en Assen, que considera "una de las peores" de su vida

La espiral negativa en la que está metido Marco Bezzecchi parece no tener fin. El piloto italiano era líder del Mundial de MotoGP casi con aparente tranquilidad, más allá de la amenaza de su compañero, Jorge Martín. Pero las últimas tres citas del calendario no le han supuesto más que problemas, que le han hecho perder la delantera del campeonato.

Todo empezó en Hungría, con el accidente múltiple provocado por Martín que llevó a varios pilotos a caerse, entre ellos a Bezzecchi. Después, llegó Brno y el grave episodio protagonizado por el #72: tras caerse en la sprint del sábado (otro fallo en su peor día en lo que va de 2026), Bezzecchi abofeteó hasta en dos ocasiones a un comisario de pista. Las imágenes se hicieron virales, y el castigo del Panel de Comisarios fue especialmente severo, dejándole sin correr la carrera del domingo. Lo aprovechó Marc Márquez, ganador en Balaton Park y Chequia, para recortarle 62 puntos de 74 posibles.

Bezzecchi estaba decidido a recuperarse en el GP de Países Bajos del pasado fin de semana. El joven de 27 años hizo reset mentalmente, se subió a la Aprilia, y voló desde el arranque del fin de semana, dominando todos los entrenamientos, a excepción de la Q2. En un fin de semana en el que parecía que podía, y debía, llevarse los 37 puntos, en la sprint solamente pudo ser cuarto.

Pero lo peor estaba por llegar. En la carrera larga, 'Bez' apenas duró dos vueltas tras sufrir una violenta y rapidísima caída en la curva 15, uno de los lugares de mayor velocidad en 'La Catedral'. Las imágenes del transalpino golpeando la grava y dando volteretas asustaron, aunque en este caso la fortuna quiso beneficiarle, ya que escapó del incidente sin lesiones. Eso sí, salió de Assen ya sin el primer puesto del Mundial de Pilotos.

Bezzecchi pasó por el hospital en la tarde del domingo, para descartar fracturas, y no atendió a los medios de comunicación reunidos en Assen. Pero, unos días después de su accidente, el italiano ha querido valorar lo ocurrido en el blog que tiene en su página web personal.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En un post titulado 'What a hit', o 'qué golpe', aunque también juega con la ironía del éxito no logrado, Bezzecchi ha catalogado el accidente de Assen como "uno de los peores" de su carrera deportiva. "He tenido muchas caídas fuertes en mi vida, pero la del domingo probablemente fue una de las peores. Afortunadamente no me rompí nada, pero el impacto fue realmente violento", empezó relatando.

"Estaba atacando a Marc Márquez por la cuarta posición y llegué a la curva un poco más rápido de lo que la moto podía soportar. Perdí el tren delantero a casi 200 km/h. A partir de ahí no tenía control sobre nada — solo había grava, grava, grava, y finalmente el muro. Me quedé quieto unos segundos, intentando recuperar el aliento, sentado entre los comisarios. Me ayudaron a levantarme, y conseguí caminar hasta la ambulancia por mi propio pie, lo cual ya es algo por lo que estar agradecido después de una caída así".

"En el centro médico las comprobaciones iniciales fueron bien; no había nada neurológico, y brazos y piernas respondían. Pero tenía un fuerte dolor en el cuello, y con razón el personal médico no quiso correr ningún riesgo: me trasladaron al hospital de Groningen para más pruebas. TAC, radiografías, el protocolo completo. Pasé la tarde allí, esperando los resultados con la misma ansiedad que imagino que también sintió quien estuviera esperando noticias desde casa. Por suerte, no había fracturas, ni lesiones. Alta esa misma tarde".

Bezzecchi lamenta no haber aprovechado sus buenas sensaciones en Assen: "Llegaba al fin de semana con mucha motivación, y en parte se había visto: mejor tiempo en los entrenamientos del viernes, primera fila en la clasificación, una moto que funcionaba bien tanto a una vuelta como en distancia de carrera... Tenía las sensaciones adecuadas. Luego, como ocurre en las carreras, hace falta muy poco para que todo se ponga patas arriba".

Pese a todo, al italiano no le agobia dejar de ser líder del Mundial, y ya piensa en recuperarse: "Pierdo el liderato del campeonato, pero sinceramente ahora mismo la clasificación es lo último en lo que pienso. Lo que importa es que estoy bien, que podré volver a subirme a la moto, y que Aprilia aun así cerró el día con un triplete en el podio. Un buen resultado para todo el equipo, incluso en un domingo difícil para mí. Ahora toca centrarse en la recuperación, y después volver al trabajo. Un fin de semana duro cierra un mes realmente duro. Pero seguimos adelante, siempre".