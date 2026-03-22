El italiano se ha ganado el respeto de todo el paddock por su saber estar y su educación exquisita. Siempre tiene una sonrisa para los fans, con los que se detiene a hacerse una foto continuamente, y siempre tiene un momento para cualquier duda que se le pueda presentar a un periodista que le pregunte.

Sin embargo, en el plano deportivo Fabio Di Giannantonio no acaba de explotar todo el potencial y talento que atesora, y destaca por una particularidad: siempre que tiene que renovar su contrato, logra hacer un buen resultado, como si fuera una motivación que le empuja a dar un poco más.

En 2023, cuando era piloto de Gresini Diggia no encontraba equipo para renovar, llegándose casi a final de temporada acorralado y sin moto para 2024. Entonces se destapó que Luca Marini iba a dejar el VR46 con destino a Honda el fin de semana de Sepang, y la semana siguiente, en Qatar, Di Giannantonio logró su primera y, hasta ahora, única victoria en MotoGP, lo que valió para fichar por Ducati como piloto de fábrica y le abrió las puertas del equipo de Valentino Rossi, con quien corre desde entonces.

Marc Marquez, Ducati Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Ahora, en Brasil, se ha develado que Fermín Aldeguer dejará Gresini y correrá la próxima temporada con el VR46, lo que deja solo una plaza libre en el equipo de Valentino, con Fabio, Franco Morbidelli y algún que otra promesa de Moto2. Diggia tiene abiertas conversaciones para renovar, pero le hacía falta un buen resultado para convencer a Uccio Salucci y Pablo Nieto.

Dicho y hecho, este sábado el piloto romano logró su primer pole en MotoGP desde el GP de Italia 2022 y, desde esa posición, lideró toda la Sprint en Goiania, solo al final un error no forzado propició que perdiera la carrera y cruzara la meta segundo, por detrás de Marc Márquez.

"Para él fue un adelantamiento fácil. Perdí el control un par de veces en la curva 12 y dejé la puerta completamente abierta. Pero sí, tenemos que estar contentos, ser optimistas y positivos", dijo al final de la carrera.

Tras el fallo con el que cedió el liderato, tuvo algunas oportunidad para devolverle el adelantamiento, pero las condiciones de la pista lo impidieron.

"Tuve dos oportunidades de acercarme y adelantarle, pero este circuito es muy estrecho. Y hay muchos baches. Así que todo es milimétrico y ya no había dónde devolvérselo", explicó.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Es muy fácil cometer un error grande. Y claro, perder tanto en la recta no ayuda, porque tengo que apretar mucho en las curvas. Si mejoramos la velocidad en la recta podemos acercarnos y quizás tener algo más de margen".

Di Giannantonio espera este domingo tener una nueva oportunidad de ganar un gran premio, como en Qatar 2023, aunque la lluvia puede agitar la coctelera de la carrera.

"Será lo mismo para todos. Así que tenemos que aprovechar la oportunidad y tratar de ganar. Salimos desde la pole, así que sin duda tenemos que intentarlo, llueva o haga sol", avisó el 'espresso di Roma'.