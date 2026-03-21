A qué hora es la carrera de MotoGP en Brasil (Goiania) y cómo verla

Llega el primer gran premio de MotoGP en Brasil tras 22 años de ausencia del calendario. Tras la sprint de ayer, el renovado Autódromo Internacional Ayrton Senna, el circuito de Goiania, acogerá este domingo, 22 de marzo, la segunda carrera larga de la presente temporada. Se espera un domingo duro, quizás por las condiciones meteorológicas, pero sobre todo por cuánto exigirá la que se ha convertido en la segunda pista más corta del calendario. Apunta a qué hora será, cómo verla en directo por televisión, y todo lo que necesitas saber.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Brasil 2026 en Goiania

A qué hora es la carrera del GP de Brasil de MotoGP 2026 en España: a las 19:00h

La segunda carrera larga de la temporada 2026 de MotoGP, la del Gran Premio de Brasil en el circuito de Goiania, será este domingo 22 de marzo en España a las 19:00 horas de la tarde. Recuerda que dará 25 puntos para el ganador, 20 para el segundo clasificado, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto, y a partir de ahí, se desciende un punto sucesivamente hasta llegar al único tanto que se lleva el 15º.

En el arranque del curso en Tailandia, hace tres semanas, fue Marco Bezzecchi quien se llevó el gato al agua, al arrasar en la primera carrera larga de la temporada 2026, como ya hiciera en las dos últimas pruebas de 2025, en Portimao y Valencia.

Recuerda que antes de la carrera tendrá lugar el último entrenamiento previo, el Warm Up del Gran Premio de Brasil, que en España será a la hora de comer, a partir de las 14:40 horas. La sesión durará 10 minutos.

Cómo ver por la tele la carrera del domingo del GP de Brasil de MotoGP 2026

El domingo de MotoGP en Brasil, con la segunda carrera larga de 2026, se podrá ver por la tele en España a través de DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos de retransmisión en nuestro país. Puedes contratar el servicio en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos posibles, con distintos planes como 'Motor' o 'Premium') y se puede ver también en el canal 'DAZN MotoGP', disponible en Movistar + (dial 70) y en Orange TV.

Además, otra opción para ver MotoGP, que también de pago, y este domingo en el circuito de Goiania será el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés, contenido extra y un precio de 139.99 euros.

Y, una vez más, podrás acceder a toda la información posible en nuestra web, Motorsport.com, que tiene a periodistas desplazados en el propio circuito para que no te pierdas nada: con retransmisiones en directo, crónicas, todas las noticias y la última hora.

A cuántas vueltas es la carrera larga de MotoGP 2026 en Goiania

La carrera principal de MotoGP de este domingo en el Gran Premio de Brasil será a un total de 31 vueltas al circuito de Goiania. De esta manera, el Autódromo Internacional Ayrton Senna será la pista con la carrera más larga en cuanto a giros, superando los 30 que se dan en Sachsenring.

Horarios de la carrera del domingo de MotoGP del GP de Brasil 2026 para Latinoamérica

A qué hora es la carrera larga del GP de Brasil de MotoGP 2026 en México: a las 12:00h

a las 12:00h A qué hora es la carrera larga del GP de Brasil de MotoGP 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 13:00h

a las 13:00h A qué hora es la carrera larga del GP de Brasil de MotoGP 2026 en V enezuela y Bolivia: a las 14:00h

a las 14:00h A qué hora es la carrera larga del GP de Brasil de MotoGP 2026 en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: a las 15:00h

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Brasil

La segunda carrera de la temporada 2026 de Moto2, en Brasil, será este domingo, siendo la segunda de la jornada, antes de MotoGP. La prueba de la categoría intermedia comenzará a las 17:15 horas de la tarde, y será a 26 vueltas.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Brasil

La carrera de Moto3 en Goiania será la segunda de la temporada 2026, y la primera del domingo de carreras en Brasil. La prueba principal de la categoría pequeña dará inicio a las 16:00 horas de la tarde, siendo programada a un total de 24 giros.