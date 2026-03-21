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Crónica de clasificación
MotoGP GP de Brasil

Di Giannantonio se lleva la pole del GP de Brasil por delante de Bezzecchi y Márquez

Llegando desde la Q1, Fabio Di Giannantonio se llevó la pole position del GP de Brasil de MotoGP, la tercera de su vida y la segunda en la clase reina, algo que no lograba desde 2022. Marco Bezzecchi y Marc Márquez, saldrán desde la primera fila de la parrilla tras una clasificación plagada de caídas.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Goiania (Enviado Especial).- Fabio Di Giannantonio sorprendió a todo el mundo y saldrá desde la primera casilla de la parrilla de salida, tanto esta tarde en la sprint como el domingo en el Gran Premio de Brasil de MotoGP, convirtiéndose de esta manera en el primer piloto de la era moderna en conseguir la pole position en el renovado e impresionante Autódromo Ayrton Senna de Goiania, en el interior de Brasil.

El italiano del VR46 no lograba la pole desde el GP de Italia de 2022, hace casi cuatro años, y es solo la segunda en MotoGP, tercera en su carrera mundialista. Diggia, además, logró pasar de la Q1 a la Q2, igual que Marc Bezzecchi, lo que seguramente les dio un extra de conocimiento de la pista para asegurar el primer y segundo puesto en la parrilla. Se da el caso, además, que Di Giannantonio se cayó en la parte final de la Q2, pero pudo mantener el primer puesto gracias al tiempo de 1.17.410 que se convierte en el nuevo récord del circuito.

Sin  lluvia pero con muchas caídas

Pese a que hacía sol y calor y la lluvia había dado una tregua este sábado, también Bezzecchi se cayó en el FP2 y llegó a la Q1 con una sola moto en una pista que pese al solo y el calor, estaba delicada, sobre odo en la curva 4, donde se cayeron Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y también Marc Márquez, que tuvieron que volver al box a buscar la segunda moto. El catalán, pese a ello, logró una vuelta rápida para asegurarse la primera fila de parrilla.

También se fueron al suelo Jorge Martín cuando venia en rojo en los dos primeros parciales, y con tantos arrastrones, Fabio Quartararo logró sacar la cabeza en una de sus especialidades, la vuelta seca, logrando el cuarto mejor tiempo, por delante del madrileño y de Ai Ogura, que cerrará la segunda fila.

Fermín Aldeguer fue séptimo, por delante de Alex Márquez, que también se cayó en la curva 4, y Acosta, con Johann Zarco, Bagnaia y Toprak Razgatlioglu último, por lo que saldrá 12º en parrilla, su mejor clasificación hasta ahora, pese a todo.

Joan Mir se quedó a 179 milésimas del corte que separa la Q1 de la Q2, por lo que saldrá 13º en parrilla, con Diogo Moreira, Franco Morbidelli y la Aprilia de Raúl Fernández quedando fuera de la lucha por la pole.

La nota curiosa y negativa, fue ver a las tres KTM, Maverick Viñales, Brad Binder y Enea Bastianini, últimas en la hoja de tiempos, por lo que saldrán desde la parte de atrás de la parrilla quedando, una vez más, muy lejos de Acosta.

Clasificación Q2 de MotoGP del GP de Brasil 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 6

1'17.410

   178.349  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 10

+0.070

1'17.480

 0.070 178.187  
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 9

+0.081

1'17.491

 0.011 178.162  
4 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 10

+0.151

1'17.561

 0.070 178.001  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.220

1'17.630

 0.069 177.843  
6 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 10

+0.292

1'17.702

 0.072 177.678  
7 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 10

+0.305

1'17.715

 0.013 177.649  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 10

+0.389

1'17.799

 0.084 177.457  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.624

1'18.034

 0.235 176.922  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 9

+0.655

1'18.065

 0.031 176.852  
11 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.712

1'18.122

 0.057 176.723  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+1.012

1'18.422

 0.300 176.047  
Ver resultados

Clasificación Q1 de MotoGP del GP de Brasil 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 9

1'17.408

   178.353  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+0.123

1'17.531

 0.123 178.070  
3 Spain J. Mir Honda 36 Honda 9

+0.302

1'17.710

 0.179 177.660  
4 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 9

+0.404

1'17.812

 0.102 177.427  
5 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+0.407

1'17.815

 0.003 177.420  
6 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10

+0.556

1'17.964

 0.149 177.081  
7 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 9

+0.567

1'17.975

 0.011 177.056  
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+0.614

1'18.022

 0.047 176.950  
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 3

+0.761

1'18.169

 0.147 176.617  
10 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 8

+0.768

1'18.176

 0.007 176.601  
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 9

+0.829

1'18.237

 0.061 176.463  
12 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 9

+1.071

1'18.479

 0.242 175.919  
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