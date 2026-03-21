Di Giannantonio se lleva la pole del GP de Brasil por delante de Bezzecchi y Márquez

Goiania (Enviado Especial).- Fabio Di Giannantonio sorprendió a todo el mundo y saldrá desde la primera casilla de la parrilla de salida, tanto esta tarde en la sprint como el domingo en el Gran Premio de Brasil de MotoGP, convirtiéndose de esta manera en el primer piloto de la era moderna en conseguir la pole position en el renovado e impresionante Autódromo Ayrton Senna de Goiania, en el interior de Brasil.

El italiano del VR46 no lograba la pole desde el GP de Italia de 2022, hace casi cuatro años, y es solo la segunda en MotoGP, tercera en su carrera mundialista. Diggia, además, logró pasar de la Q1 a la Q2, igual que Marc Bezzecchi, lo que seguramente les dio un extra de conocimiento de la pista para asegurar el primer y segundo puesto en la parrilla. Se da el caso, además, que Di Giannantonio se cayó en la parte final de la Q2, pero pudo mantener el primer puesto gracias al tiempo de 1.17.410 que se convierte en el nuevo récord del circuito.

Sin lluvia pero con muchas caídas

Pese a que hacía sol y calor y la lluvia había dado una tregua este sábado, también Bezzecchi se cayó en el FP2 y llegó a la Q1 con una sola moto en una pista que pese al solo y el calor, estaba delicada, sobre odo en la curva 4, donde se cayeron Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y también Marc Márquez, que tuvieron que volver al box a buscar la segunda moto. El catalán, pese a ello, logró una vuelta rápida para asegurarse la primera fila de parrilla.

También se fueron al suelo Jorge Martín cuando venia en rojo en los dos primeros parciales, y con tantos arrastrones, Fabio Quartararo logró sacar la cabeza en una de sus especialidades, la vuelta seca, logrando el cuarto mejor tiempo, por delante del madrileño y de Ai Ogura, que cerrará la segunda fila.

Fermín Aldeguer fue séptimo, por delante de Alex Márquez, que también se cayó en la curva 4, y Acosta, con Johann Zarco, Bagnaia y Toprak Razgatlioglu último, por lo que saldrá 12º en parrilla, su mejor clasificación hasta ahora, pese a todo.

Joan Mir se quedó a 179 milésimas del corte que separa la Q1 de la Q2, por lo que saldrá 13º en parrilla, con Diogo Moreira, Franco Morbidelli y la Aprilia de Raúl Fernández quedando fuera de la lucha por la pole.

La nota curiosa y negativa, fue ver a las tres KTM, Maverick Viñales, Brad Binder y Enea Bastianini, últimas en la hoja de tiempos, por lo que saldrán desde la parte de atrás de la parrilla quedando, una vez más, muy lejos de Acosta.