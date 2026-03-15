MotoGP confirma la nueva fecha del GP de Qatar y el cambio de final de temporada

El Mundial de MotoGP y la FIM han confirmado el cambio de fecha del Gran Premio de Qatar. Como adelantó hace apenas 24 horas Motorsport.com, la cita del circuito de Losail no podrá disputarse en unas semanas, el 12 de abril como estaba previsto, por el conflicto bélico en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha afectado seriamente los transportes y la apertura del espacio aéreo, y también ha obligado a cancelar los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudí de Fórmula 1.

Como ya te contamos: MotoGP El Mundial de MotoGP trabaja en la reubicación del Gran Premio de Qatar

En el campeonato tenían claro, sin embargo, que no querían cancelar la carrera de Qatar, dejando el calendario en 21 grandes premios, sino posponerla a un lugar más adelante en el organigrama, para disputar la prueba sí o sí. Así, se ha confirmado la nueva fecha: el fin de semana del 8 de noviembre, cerrando el segundo triplete de la gira asiática tras la última prueba en Phillip Island antes del cambio a Adelaida (25 de octubre) y Sepang (1 de noviembre).

Como consecuencia, lo que cambia es el final de la temporada 2026 de MotoGP, ya que las dos últimas rondas, los grandes premios de Portimao y Valencia, tienen que retrasarse una semana, pasando a los fines de semana del 22 y el 29 de noviembre, respectivamente. Con ello, el test de postemporada de Cheste podría tener lugar el martes 1 de diciembre, aunque esto aún está por confirmar. Como otra consecuencia, tras el GP de las Américas del 29 de marzo en Austin, la siguiente cita del Mundial será el GP de España en Jerez, el 26 de abril.

"Esta decisión se ha tomado en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales de Qatar, con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes", ha explicado MotoGP en un comunicado.

"Tras una exhaustiva planificación de escenarios y un análisis del calendario, se ha elegido la fecha revisada, para garantizar una interrupción mínima en el calendario de MotoGP. Como resultado, el GP de Portugal en Portimão se celebrará ahora el 22 de noviembre, y la final de temporada en Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de pruebas del campeonato 2026 no se verán afectadas".

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP, ha dicho: "Esta decisión se ha tomado con gran cuidado y en plena coordinación con nuestros socios de Qatar y de todo el paddock. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada gran premio se celebre con el mayor nivel posible. También reconocemos la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento [cambiarlas para la nueva fecha]".

"También me gustaría agradecer a nuestros socios de Portimão y Valencia su colaboración y flexibilidad para ayudarnos a lograr una transición fluida al nuevo calendario. Confiamos en que nos permitirá preservar la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional".

Jorge Viegas, presidente de la FIM, añadió: "La FIM respalda plenamente la decisión de reprogramar el Gran Premio de Qatar. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, la seguridad de nuestros pilotos, equipos, comisarios y aficionados debe ser siempre lo primero. Confiamos en que el calendario actualizado garantice que el evento en Qatar pueda celebrarse en las condiciones más seguras y profesionales".