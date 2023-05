Bagnaia: "No estoy enfadado con Viñales, fue incidente de carrera"

Pecco Bagnaia se las prometía felices este domingo en el Gran Premio de Francia de MotoGP. Aunque el sábado se le escapó la victoria en la carrera al sprint, que fue a parar a manos de Jorge Martín, el italiano sentía que tenía ritmo suficiente como para poder atacar durante la carrera y, en caso de no poder ganar la prueba larga, repetir podio.

Sin embargo, la carrera se le tornó en pesadilla. Si ya arrancó saliendo mal, quedando el liderato en manos de Marc Márquez, el hecho de quedarse por detrás tampoco le benefició, porque no pudo escaparse. Y, para más inri, el vigente campeón del mundo vio cómo se arruinaba su carrera en un incidente con Maverick Viñales, que le hace salir de Le Mans con un nuevo cero bajo el brazo.

Una vez que el piloto de Aprilia consiguió superarle, el de Ducati buscó recuperar la plaza por su exterior. En un movimiento algo forzado, Bagnaia tocó a Viñales, que con la moto totalmente descontrolada acabó llevándose puesto al de Roses, quedando ambos en el suelo.

El incidente ganó aún más en dramatismo por la reacción de Viñales, que fue a pedirle explicaciones a Bagnaia y a recriminarle el incidente. Tras un cruce de palabras, algunos gestos y unos empujones por los que tuvieron que ser separados por los comisarios de pista, finalmente la sangre no llegó al río y ambos pilotos volvieron a sus boxes juntos.

Tras la carrera, Bagnaia declaró que no estaba enfadado con Viñales y que entiende su postura, mientras que consideró que lo ocurrido fue un incidente de carrera.

"No, no estoy enfadado con Maverick", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por el incidente. "No me gustó la reacción [de Maverick en la grava, cuando le abroncó] porque, para mí, fue demasiado agresiva. Pero cuando tienes esa adrenalina, puede pasar".

"Cuando te caes porque te ha golpeado un piloto, o cuando te caes cuando golpeas a otros pilotos, estás más enfadado porque sientes que has arruinado tu carrera o has arruinado la carrera de otro", continuó.

"Así que no estoy enfadado con él. Lo considero una circunstancia desafortunada, un incidente de carrera", finalizó el campeón, que sigue líder tras esta quinta prueba de 2023 aunque únicamente por un punto de ventaja sobre Marco Bezzecchi.