No se había cumplido aún el segundo paso por meta cuando Aleix Espargaró, que salía tercero en parrilla y que en la primera vuelta había perdido tres posiciones, intentó adelantar a Brad Binder en a la complicada curva 16, una acción que acabó con ambos pilotos en el suelo.

Al final de la carrera, Aleix fue al garaje de KTM para pedir disculpas al sudafricano.

"Esto es una carrera. Gracias por tu deportividad, Aleix", escribió en sus redes sociales el equipo austríaco.

"Al final he ido a su box a hablar con Brad y me ha dicho que no me preocupara, que era un lance de carrera", amplió Aleix Espargaró.

"Ha sido culpa mía, me he caído y he arrastrado a Binder, poco he podido hacer. Me encontraba muy cómodo, no quería perder el tren de los de delante, la sprint es muy corta, hay que adelantar rápido y me he precipitado, pero así son las carreras", se lamentaba el de Aprilia.

Aleix salía en primera fila, pero un mal arranque propició que le pasaran Jorge Martín, Fabio Quartararo y el propio Binder.

"Estaba viendo que por delante Jorge estaba recuperando posiciones y que Maverick Viñales, que estaba primero, se iba escapando. Me encontraba bien y me he precipitado, seguramente".

El problema, una vez más, para la Aprilia fue en el momento de arrancar en parrilla.

"En la salida he tenido un problema con el embrague y no he podido salir demasiado bien", dijo sin dar muchos más detalles, pero visiblemente enojado.

Pese a todo, Aleix tiene ritmo y es un claro favorito para luchar por el podio este domingo en la carrera larga.

"Mañana el objetivo es intentar ganar, en términos de ritmo creo que lo tenemos igual que los mejores, después de la caída, de hecho, he hecho dos vueltas en 31.0 y he decidido parar para no dañar el motor, ya que no tenía mucho sentido seguir en pista. Pero mañana lo intentaré otra vez".

El problema es que en Lombok está todo muy al límite y no se pueden cometer errores.

"No te puedes salir ni un milímetro de la trazada, si te sales te vas al suelo. Por otro lado, hay 60 grados en el asfalto, los neumáticos hacen lo que pueden, pero es mucha temperatura".

Un aspecto que puede ser importante es el físico, con la memoria aún fresca de los problemas de Martín en India, o las imágenes de los pilotos de F1 medio muertos en Qatar por el calor.

"Es un tema muy personal, yo podría hacer 40 vueltas, pero cada uno entrena lo que entrena, hay cuerpos que toleran mejor el frío que el calor, no lo sé, yo no sufro tanto, pero es cierto que las condiciones no son fáciles con este calor".

Lo único positivo es que el panel de comisarios no ha sancionado a Aleix por la acción con Binder, lo que le mantiene en primera fila de parrilla mañana.

"Siempre es difícil entender la reacción de los comisarios, en cada ocasión puede cambiar su criterio. Viendo la repetición, yo estaba en paralelo, estaba adelantando y, me sabe muy mal por Brad, se me ha cerrado la dirección, y le he arrastrado. Al final no es una acción peligrosa, no le he impactado, me he caído y la moto le ha arrastrado. Me sabe muy mal, he arruinado su carrera, pero creo que está bien decidido por parte de los comisarios", que no le hayan sancionado.

Incluso, en una vista cenital de la acción, se ve un gesto extraño de Binder.

"El problema es que tenía la posición para entrar a la curva y Brad, que iba delante y puede hacer la trazada que él quiera, por supuesto, ha hecho algo que no me esperaba, ponía la moto recta y cerraba enseguida, no hacia la curva redonda como yo me esperaba por fuera, me he quedado en la parte sucia y no he podido evitarlo", abundó.

Otra buena noticia para Aleix es que su gran amigo y 'ahijado', Jorge Martín, es nuevo líder del Mundial de MotoGP. "Muy contento por él, está en modo rodillo, la verdad es que hoy creo que no tenía tan buen ritmo, así que lo que ha hecho hoy (salía 6º) tiene aún más mérito, una pasada", zanjaba el de Granollers.