Martín: "Ser líder de MotoGP es un sueño"

En Lombok, el madrileño culminó una remontada de 66 puntos sobre Pecco Bagnaia –esa es la ventaja a favor del italiano tras el sábado en Montmeló–, con su sexta victoria en una carrera corta; tan contundente como la mayoría de las anteriores.

Tras ir arañándole puntos progresivamente a su jefe de filas en las últimas citas, Martín aterrizó en Indonesia decidido a saber qué se siente al ser la referencia de la estadística, dado que no hay duda de que lo es en pista, al menos en las últimas paradas del calendario. El español acumula cuatro podios (domingo) en los últimos cuatro grandes premios, de los que ha ganado dos (Japón y San Marino), a la espera de ver qué ocurre este domingo.

Todo cuadró finalmente para el #89, a quien se le pusieron las cosas muy de cara hasta que un "error de novato", según definió él mismo, le llevó al suelo en la segunda criba de la cronometrada (Q2). Ese resbalón por mirar una de las pantallas de televisión que hay repartidas por el trazado, en su vuelta de regreso al taller, le llevó a tener que buscar su vuelta buena con una goma más dura de la que él habría deseado, y eso le dejó el sexto en la parrilla, una plaza menos que su idea. Sin embargo, el corredor ejecutó un plan perfecto, sin aturullarse ni abrasar las gomas, y de allí salió el triunfo y el liderato.

"Ser líder de MotoGP es un sueño" definió Jorge Martin, en referencia a esa posición de privilegio que ocupa, al menos hasta este domingo, y que se ha ganado a pulso.

"Fue un día complicado, pero al final salimos ganadores, así que estoy muy contento. Salir el sexto no era tan malo, sabiendo cómo salía Pecco (13º) y Bezzecchi (noveno). Fui capaz de ir recuperando posiciones poco a poco, adelantando, encontrando huecos dónde no los había", resumió el de Pramac, que no tuvo reparos en entonar el 'mea culpa' en el accidente que comprometió la cronometrada, pero que después corrigió de maravilla.

"En la caída me desconcentré mirando la televisión, y me he caído. Cometí un error de novato. Fue un error, pero me desperté por la tarde", remachó Martín.

