Bezzecchi: "El miércoles no sabía ni si podía subirme a la moto"

El corredor del Mooney VR46 sufrió una caída el sábado pasado mientras entrenaba en el Ranch de Valentino Rossi, el domingo pasaba por el quirófano en Italia e iniciaba un recuperación contra reloj que le llevó, el viernes de madrugada, a Lombok, donde este sábado lograba el tercer puesto para seguir en la luchar por el campeonato del mundo.

"No ha sido una carrera nada fácil, hasta el miércoles no sabía ni si iba a poder subirme a la moto, he tenido suerte, he sido muy rápido, después de la operación el equipo ha hecho una gran labor, quiero dar las gracias a los médicos y recuperadores, han hecho un trabajo fantástico, mañana trataremos de hacerlo bien en la carrera", resumía sus sentimientos un Marco Bezzecchi que tras la sprint necesitó ayuda para quitarse el casco y ponerse una bolsa con hielo sobre la clavícula operada.

"Ha sido muy difícil, pero ha sido una buena carrera", decía después del podio.

"He tenido suerte con el accidente delante de mi (en referencia a la caída de Aleix Espargaró y Brad Binder), Luca Marini iba muy fuerte, pero podía ir bien a su ritmo", valoraba el corredor, que no pudo llegar antes a la estela de su compañero debido a que necesitó mucho tiempo para adelantar a Maverick Viñales

"Antes de adelantar a Maverikc frenaba muy encima, me daba mucho calor y me dolía mucho el hombro, al final he logrado pasarle y tomar un poco de aire para acabar la carrera".

El problema es que la lesión en la clavícula derecha dificultaba adelantar en las curvas hacia ese lado, y en las de izquierdas el de Aprilia se defendía mejor.

"Lo he intentado pero no podía cerrar bien la curva cuando le pasaba, dos intentos siempre a la derecha por el hombro, pero no había forma de hacerlo al otro lado", admitió.

Con este tercer puesto, Bezzecchi suma siete puntos más y recorta ligeramente sobre el que ahora es segundo de la general, Pecco Bagnaia, que ahora lo tiene a 49 puntos, teniendo este domingo una nueva oportunidad de acercarse.

"Mañana será realmente difícil, el neumático medio no es tan físico, pero tengo que ver como reacciona mi cuerpo esta tarde y como me siento para la carrera de mañana que es al doble de vueltas", advierte en el de Rimini.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images