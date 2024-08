Espargaró: "Haces la pole y el récord, pero el domingo las Ducati sacan mucho más"

Aleix Espargaró se mantuvo tercero, en posición de podio, media carrera, hasta la vuelta diez. Luego siguió cerca del podio durante cinco giros más, a la espera de un error delante que no llegó. Quien sí lo hizo fue Marc Márquez, que le paso a pocas vueltas del final tras aguantarle varios giros, perdiendo Aleix una nueva posición a manos de Fabio Di Giannantonio, lo que colocó a cinco Ducati por delante de la Aprilia del catalán.

"Como en Barcelona, ya avisé el viernes que en gestión de carrera nos hace falta mejorar porque Ducati han dado un paso enorme desde el año pasado", expuso.

"Esta carrera ha sido un clon de la de Barcelona, a 9 segundos del ganador, después de hacer la pole y el récord de la pista, pero ellos tienen algo más, van muy fácil y el domingo hacen mucha diferencia. Tienen siempre algo más para el domingo. Yo para ir a su ritmo destrozo el neumático. Si hoy coges la clasificación, habla por si sola", trató de ilustrar Espargaró para subrayar aún más la superioridad de las motos de Bolonia. "He sido la única Aprilia entre las Ducati. Las ocho primeras motos son Ducati, todas juntas. Poco más que decir", se resignó.

Aunque al final del día Aleix solo pudo ser sexto en un mar de motos rojas, acabó contento de su desempeño, no en vano estuvo media carrera en la lucha.

"Hoy he conducido uno de los mejores días de mi carrera deportiva, he intentado gestionar todo lo que he podido, con neumático duro para recortarles en frenada, hemos arriesgado, hemos hecho récord de la pista tras Jorge y Pecco, pero hay un momento que no puedo hacer más así que hay que mejorar", dijo mientras hacia con el dedo pulgar el gesto de ir apretando botones del manillar de su Aprilia.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team helmet Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"En la moto estás concentrado, hoy he hecho el récord de cambiar de mapas e freno motor, de potencia, lo intentado todo para minimizar lo máximo, pero la verdad es que es bastante frustrante. No está bien que lo diga pero muchos pilotos que han acabado delante hoy en el grupo eran bastante más lentos que nosotros, pero Ducati ha dado un paso muy grande con la gestión de neumáticos", dijo excluyendo solo a Bastianini y Martín.

Sobre las partes finales de carrera de Enea, Aleix se mostró tan sorprendido como el resto.

"Yo creo que ni él mismo sabe como gestiona el neumático. La tracción que tiene Ducati es de otra liga", enfatizó.

No es la primera vez que Aleix hace notar el paso adelante que dan las Ducati del viernes al sábado y, sobre todo, al domingo, y tiene una idea del motivo.

"Personalmente tengo la sensación de que han hecho un paso adelante con el repaso de pesos, por eso hacen locking con el tren delantero y eso hace que con el neumático blando en el crono pueda ser competitivo y ellos no tanto, porque el límite lo tienen con el delantero pero en carrera tienen muchísima tracción y más gestión sin desgastar el neumático", valoró.

Tras el duro golpe de Alemania, el gran amigo de Aleix, Jorge Martín, se recuperó con un fin de semana excelente en Silverstone (dos segundos puestos).

"Jorge está siendo muy competitivo y en un fin de semana ha recuperado 15 puntos a Pecco y va a ser un campeonato competitivo y entretenido hasta el final. Tiene que intentar no cometer más errores, dijo antes de señalar: "Apuesto por Jorge de aquí a Lima, para mí es el más rápido a nivel de velocidad. Pero no siempre gana el más rápido. A mí me gusta premiar al más rápido y él lo es así que se debería llevar el premio", zanjó Aleix, que hoy cumplía su salida 329, convirtiéndose en el tercer piloto con más carreras en el mundial, por detrás de Valentino Rossi y Giacomo Agostini.