Martín: "Más que el resultado, lo importante es haber podido batir a Pecco"

El piloto de Pramac Racing se fue de vacaciones con un mal rollo considerable en el cuerpo a raíz del error que cometió en la última prueba antes del parón, en Alemania, en la que se fue al suelo a solo dos vueltas para el final, y cuando circulaba al frente del pelotón, con la carrera aparentemente controlada.

Como dijo a lo largo de todo este este fin de semana, ya en Gran Bretaña, la prueba en Silverstone se la planteó como el momento de reconstruir la confianza que había perdido. Objetivo cumplido para Jorge Martín, que terminó el segundo el sábado y también el domingo, ambas pruebas ganadas por un inmenso Enea Bastianini, que se llevó la victoria número cien de Ducati en el Mundial. Con este resultado, de cualquier forma, Martín recupera la batuta de la tabla general, con tres puntos de margen sobre Pecco Bagnaia.

"Lo de Alemania está olvidado. Pero más que el resultado de este gran premio, lo importante fue batir a Pecco, haber podido rehacerme y adelantarle en pista", destacó el español, a quien le faltaron un par de vueltas para poder mantener a la Bestia detrás.

"Ya sabía que Bastianini tendría algo más al final. Intenté jugar mis cartas, pero tuve que gestionar las gomas, el físico y la gasolina. Es una de las carreras más complicadas del año en términos de gestión", declaró el #89, que para la ocasión de la celebración de los 75 años de historia del certamen, corrió con una moto, un mono y un casco en homenaje a Ángel Nieto.

Con Bastianini delante y las gomas en las últimas, Martín analizó la situación y pensó que no valía la pena arriesgarse a sufrir otra caída que dejara sin efecto el mordisco de 13 puntos que le metió finalmente a la desventaja que tenía sobre Bagnaia, antes de aterrizar en Gran Bretaña. "Cuando me puse delante intenté abrir un hueco, pero consumí todo lo que tenía y entonces llegó Enea. Al final no quise jugármela más de la cuenta", añadió Martín, que no tiene ninguna duda de que Bastianini se sumará a la pelea por la corona.

"Solo le faltaba colocarse mejor en la parrilla, y aquí arrancó el tercero. Si consigue mejorar eso [las cronometradas] dará un paso adelante. Sin duda cuento con él para la lucha por el campeonato", remachó Martín.