Bagnaia: "Con los 20 puntos que sumó Martín, lo importante era terminar"

El actual campeón del mundo no pudo mantener la descomunal inercia que llevaba antes del parón veraniego, y que le llevó a encadenar cuatro triunfos consecutivos en domingo. Tras un sábado para olvidar, que comenzó mal en la cronometrada por una bandera amarilla y que acabó con el turinés en el suelo en la prueba corta, el de Ducati salió a correr el domingo sabiéndose un punto menos afilado que Jorge Martín y Enea Bastianini, los dos pilotos con quienes se tiene que jugar el título, al menos según su propio criterio.

A pesar de colocarse al frente como en él es habitual, Bagnaia se vio superado por Martín al rebasar el ecuador de la prueba (vuelta 12), sin poder replicar al español. El #01 no pudo contener a Martín y aún menos a su compañero de equipo, que llegó como un trueno en las últimas vueltas y que les pasó por encima a él y al corredor de Pramac.

"Cuando Enea empieza los viernes como lo hizo éste, sabes que, en las últimas vueltas, llegará. Solo le estaba faltando ser más competitivo en la cronometrada, y aquí salía el tercero, así que eso cambia mucho. Seguramente será candidato al título, porque solo le faltaba un poco de continuidad", declaró Bagnaia, que coincide con Martín en catalogar a la Bestia como opositor a llevarse el Mundial.

Cuando el bicampeón del mundo se siente a gusto desde el primer entrenamiento, uno sabe que lo más probable es que se juegue el triunfo. Cuando no está cómodo, que le ocurrió en Silverstone, difícilmente se le verá caer fuera del podio.

"Yo lo intenté, pero no me encontraba muy bien con la goma delantera. Cuando eso me pasa, destrozo la trasera. Cuando me adelantó Jorge se me cerró el tren delantero, y en ese momento decidí conformarme. Te puedes caer cuando vas tan al límite, y con los 20 puntos que sumó Martín, lo importante era terminar", zanjó Bagnaia.