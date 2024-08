Márquez: "Sin la caída de ayer a lo mejor el podio era posible"

Un segundo separó a Marc Márquez del que será su nuevo compañero de equipo la próxima temporada, Pecco Bagnaia, quien ocupó el tercer y último escalón del podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, una tarima que el de Gresini cree que hubiera sido factible de no haberse caído en sábado en la sprint, ya que eso le hubiera permitido arriesgar un pelín más este domingo sin miedo de hacer un doblete de caídas, y adelantando un poco antes a Aleix Espargaró, al que le costó muchas vueltas superar.

"Sin la caía del sábado a lo mejor el podio habría sido posible, o puede que otra caída.", dijo Márquez este domingo por la tarde en Silverstone, donde logró una nueva remontada.

"Cuando superé a Aleix, tiré dos vueltas para coger algo de margen pero me fijaba más en los que venían por detrás, que en Pecco. Pero por mi mentalidad, no quería arriesgarme a dos errores iguales el mismo fin de semana. Preferí conservar y llegar con confianza a Austria, que arriesgarme a caerme otra vez. Hoy tocó tirar más de cabeza que de corazón", confesó el corredor de Gresini.

El viernes Marc catalogó la jornada de "horrible" y el sábado se cayó, pero sale de Silverstone con una sonrisa.

"El fin de semana se ha resuelto a base de trabajo y de insistir. En este gran premio siempre fuimos tarde, con retraso. En el warm up probamos algo que me ayudó a seguir a los más rápidos en los primeros giros. Siempre me ha costado rodar con la goma media. Pero en las últimas vueltas fui muy conservador, porque la caía de ayer pesaba mucho sobre mis espaldas", reiteró.

"El de este fin de semana fue mi peor viernes, el sábado me busqué la vida y hoy pude estar más cerca de Pecco. Pero siempre hay una GP24 que me saca 4 o 5 segundos", dijo en referencia a Enea Bastianini y Jorge Martín, que terminaron muy por delante.

"A la que he podido resolver el problema que tenía al entrar en las curvas, pude pilotar mejor. Aquí cambiamos la moto por completo. Hay veces que llegas a un circuito y te sientes bien de entrada, otras toca remar".

En las últimas carreras Marc ha señalado la diferencias entre la Ducati 2023 que lleva él y la 2024 de los tres del podio, un diferencia que hoy quedó de nuevo patente. "No quiero hablar más ya de si una es mejor que la otra, son diferentes y en unos circuitos se nota más diferencia y en otro se notará menos, hay que esperar que vengan trazados más propicios".

También ha dicho Márquez que Bagnaia y Martín estaban en otro planeta, en el que parece que también ha aterrizado Bastianini.

"Si Enea es capaz de mejorar las cronometradas de los sábados ganará carreras", y por tanto entrará en la batalla por el título: "¿¡Hombre! si me metéis a mi en la lucha por el título, cómo no vamos a meterle a él que está por delante de la general", una afirmación que creó debate entre los que recuerdan a Marc en Le Mans asegurando que se veía en la lucha por el título y el corredor, que niega esa frase: "Desde principio de temporada dije que no iba a ser candidato al título", habrá que tirar de hemeroteca.