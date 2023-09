Espargaró: "Nunca me imaginé ir tan rápido en este circuito"

Siete años llevaba el circuito de Motegi con el mismo récord, el establecido por Jorge Lorenzo en 2015, cuando con la Yamaha calzada con Bridgestone bajó el tiempo a un 1.43.790 que nadie podía imaginar, en ese momento, que sería una de las marcas más longevas del motociclismo moderno. Sin embargo, este viernes el primer piloto en rodar por debajo de esa marca no ha sido otro que Aleix Espargaró, al manillar de su Aprilia, estableciendo un nuevo récord de 1.43.784, seis milésimas más rápido.

Pero si el récord de Lorenzo duró casi ocho años, el de Aleix no pasó de los 20 segundos, el tiempo que transcurrió desde que cerró su vuelta hasta que lo hizo, detrás suyo, Brad Binder, para establecer, una nueva marca (1.43.489).

"Estoy contento, pero no quiero lanzar las campanas al vuelo porque solo es viernes", frenó la alegría el corredor español.

"Nunca pensé ir tan rápido en este circuito y que romperíamos el récord", abundó el de Aprilia, que sin embargo, se fijó en el buen paso que logró mantener durante esta primera jornada de gran premio.

"Estoy satisfecho con el ritmo. No es la primera vez que nuestros rivales mejoran más que nosotros; esperemos que esta vez sea distinto", señaló.

Aunque Aprilia sigue dando pasos adelante muy rápido, no acaba de dar la impresión de tenerlo todo tan en el sitio como Ducati, incluso KTM.

"Lo que nos separan de las Ducati y las KTM son dos cosas muy sencillas: la primera es parar la moto un poquito mejor, y después mejorar un poco la aceleración para igualarnos en potencia", desvela las deficiencias de la RS GP.

Una vez más, solo en India no lo logró, Aleix pasa directamente a la Q2, por lo que tiene la mitad del trabajo hecho, ahora solo falta un segundo paso, intentado lograr una buena posición en parrilla, máximo segunda fila.

El chico de Granollers fue interpelado también por su futuro, visto que está en el mejor momento de su carrera.

"Por el momento me siento rápido y me lo paso bien. Estoy el quinto en el campeonato. Mientras sea rápido no voy a pensar demasiado en mi futuro. Espero terminar bien este curso, y está claro que al principio de la que viene tendré que tomar una decisión", zanjó.