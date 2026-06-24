Todos los equipos de MotoGP han firmado su 'Pacto de la Concordia' para 2027-2031

MotoGP y los equipos, después de más de un año de negociaciones sin llegar a un pleno acuerdo, anunciaron el pasado viernes en Brno que celebraban por fin su llamado 'Pacto de la Concordia', en el que se engloban los marcos de gobernanza y comercial que regirán el campeonato los próximos cinco años, entre 2027 y 2031 (incluido).

Ahora, en la previa del GP de Países Bajos, MotoGP ha confirmado que todos firmaron dicho acuerdo, que realmente no se llama de la Concordia (así es el histórico de Fórmula 1, porque se firmó en la Plaza de la Concordia de París, ahora sede de la FIA).

Los 11 equipos de MotoGP que se han unido al pacto son, ordenados alfabéticamente, Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha MotoGP, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3 y Superfile Trackhouse MotoGP Team.

Fueron de hecho los equipos los que forzaron a los titulares de los derechos de explotación de MotoGP (el MotoGP Sports Entertainment Group o MotoGP SEG) a explorar mejores y más beneficiosas opciones. Los fabricantes se englobaron en la empresa que los representaba, MSMA, aunque en un principio no lograron que la otra parte les asegurara lo que les parecía justo.

Tras aquel boicot del que informó Motorsport.com en Jerez, las cosas cambiaron y eso, unido a la decisión de no anunciar las renovaciones y fichajes para 2027 que ya estaban fijadas (y que de hecho se están empezando a anunciar), terminó por deshacer un nudo y que se celebrara y firmara por fin un acuerdo que ya es histórico.

Recordemos que la principal traba fue el apartado económico, ya que los equipos querían recibir un porcentaje de los ingresos que genera el campeonato, como ocurre en la F1 (que comparte propietario, Liberty Media), pero los titulares de los derechos (MotoGP SEG) preferían dejar en una cifra fija que Motorsport.com puede confirmar que está por debajo de los 8 millones anuales.

El VR46 Racing Team celebró este acuerdo y continuar al menos cinco años más en MotoGP. Su propietario, Valentino Rossi, explicó: "Estamos muy contentos y orgullosos de continuar esta aventura en MotoGP durante otros cinco años (...). Este nuevo acuerdo representa un paso muy importante para el futuro de MotoGP, con el objetivo de llegar a aún más aficionados en todo el mundo y hacer que este deporte, que es nuestra pasión, sea aún más espectacular y emocionante. Estamos listos para continuar este desafío y queremos compartir cada momento con nuestros seguidores, que nos apoyan desde todos los rincones del mundo".

Salida de la carrera principal en Brno Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Juntos, MotoGP, los equipos, los fabricantes y la FIM comparten la visión de fortalecer el campeonato, mejorar la experiencia de los aficionados y apoyar su continuo desarrollo global2, dice el comunicado.

Con este pacto, los equipos cobran fuerza como los actores principales del campeonato, y entre los acuerdos además está la promesa de un mayor compromiso de promoción y marketing en todo el paddock.

Se aumentará la visibilidad y la individualidad de cada equipo, con lo que MotoGP pretende formar conexiones más profundas con los fans, lo que se espera que se transforme en nuevas oportunidades de crecimiento comercial.

"La firma de este acuerdo con los equipos marca un momento decisivo para MotoGP, estableciendo el marco que guiará al campeonato al menos hasta 2031. Junto con los fabricantes, la FIM y las partes interesadas en todo el paddock, hemos construido una base sólida para la próxima era de este deporte", dijo Carmelo Ezpeleta, CEO del MotoGP Group.

"Este acuerdo proporciona mayor estabilidad a los equipos, a la vez que refuerza su papel central en el campeonato. Nos enorgullece contar con 11 equipos, cada uno con una identidad propia y una contribución distintiva a MotoGP. Junto con un mayor compromiso promocional, esto acercará a los aficionados a la acción y fortalecerá el atractivo global de este deporte".

"Quisiera agradecer a los equipos su colaboración y enfoque constructivo a lo largo de este proceso. Compartimos una clara ambición: ofrecer las mejores y más seguras carreras del mundo, ampliar nuestra audiencia global y generar aún mayor valor para los aficionados, socios y demás partes interesadas".

Por su parte Lucio Cecchinello, como represeante (Presidente) del IRTA, la histórica asociación de equipos, declaró: "Me complace confirmar que todos los equipos de MotoGP han llegado a un acuerdo con MotoGP Group para el período 2027-2031, sentando además las bases para futuras renovaciones más allá de ese plazo".

"Este acuerdo representa un paso adelante muy importante, ya que proporciona a todos los equipos la estabilidad, la confianza y los recursos necesarios para seguir invirtiendo en el Campeonato a través de proyectos deportivos de alto nivel a largo plazo".

"Quisiera agradecer sinceramente al MotoGP Group, a Carmelo Ezpeleta, a Carlos Ezpeleta y a todos los equipos por el espíritu constructivo demostrado durante las conversaciones. El proceso requirió tiempo, atención y responsabilidad por parte de todos, pero sin duda el resultado final es sumamente positivo para el futuro de nuestro deporte y para el espectáculo de primer nivel que MotoGP sigue ofreciendo".