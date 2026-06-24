Después de conocerse este martes la renovación del campeón de mundo de 2025, y el anuncio este miércoles de que Pecco Bagnaia no seguirá en el equipo oficial de Borgo Panigale, Ducati hizo oficial, dos horas después, el fichaje de Pedro Acosta por las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, en las que formará una alineación de ensueño en el garaje oficial del constructor italiano.

La noticia, por más que se había adelantados desde hace meses, no se había hecho pública hasta ahora debido al desacuerdo entre los fabricantes del campeonato y MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la antigua Dorna, que no fue hasta el pasado viernes cuando escenificaron, en Brno, un acuerdo que mantendrá unidas a todas las partes hasta 2031.

Una vez desbloqueado el 'Pacto de la Concordia', los constructores han podido ya empezar a desvelar sus renovaciones y fichajes para 2027, siendo la llegada de Acosta a Ducati, seguramente, el movimiento más espectacular, o qué más influencia puede tener en la parrilla de la nueva era que MotoGP arranca el próximo curso.

Dado que el piloto aún no puede hablar como miembro de Ducati, Claudio Domenicali (CEO de Ducati Motor Holding) declaró: "Pedro es, sin duda, uno de los jóvenes pilotos con más talento del paddock de MotoGP. Con tan solo 22 años, es el tipo de piloto con el que se puede escribir un nuevo y emocionante capítulo".

Por su parte Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, declaró: "En poco menos de seis años en el Campeonato, Pedro ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha logrado actuaciones realmente convincentes en MotoGP. Su llegada al equipo será un estímulo para todos; nos ayudará a crecer y le apoyaremos en su camino hacia la plena madurez como piloto".

El abrazo complice entre Pedro Acosta y Gigi Dall'Igna en el reciente GP de Hungría Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta ha firmado un contrato de dos años, hasta final de 2028, y la cifra fija que pagará Ducati no es, ni mucho menos, de las más importantes de la parrilla, por más que los incentivos por victorias y títulos si son importantes, como acostumbra a firmar la casa italiana.

El 'Tiburón', que cumplió 22 años el pasado 25 de mayo, es uno de los talentos naturales más salvajes del actual panorama de la categoría reina. El corredor nacido en el Puerto de Mazarrón (Murcia), ganó el campeonato del mundo de Moto3 en su primer año en el Mundial; y la corona de Moto2 en su segundo intento (2023).

Formado en la RB Rookies Cup, campeonato que ganó en 2020, KTM le rescato cuando estaba sin moto, pocas semanas antes de iniciarse la temporada 2021, para correr en Moto3 y ganar el título, un gesto que el corredor siempre agradeció, fidelizando su alianza con la marca austríaca durante seis temporadas, las tres últimas en MotoGP.

En la clase reina debutó con el equipo satélite GasGas Tech3 en 2024, logrando cinco podios, el primero en la segunda carrera, en Portugal, donde acabó tercero.

En 2025 dio el salto al equipo oficial, firmando otros cinco podios, a los que hay que sumar los tres de este año (13 en total), por más que la primera victoria en la categoría reina se sigue resistiendo al corredor español, que tiene por delante, aún, trece grandes premios esta año para conseguirlo antes de llegar a Ducati.