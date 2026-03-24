MotoGP señala al alcantarillado oculto y al temporal: así explica el caos de Brasil

El Gran Premio de Brasil de MotoGP dejó más dudas que certezas en su regreso al calendario… hasta ahora. Dos días después del caótico fin de semana en Goiânia, el campeonato ha publicado un comunicado oficial en el que desglosa, punto por punto, qué provocó los problemas en el asfalto y por qué se tomaron decisiones como el recorte de la carrera.

Y la explicación no apunta a un único culpable, sino a una combinación de factores que acabaron poniendo contra las cuerdas a la organización.

Un alcantarillado "no documentado", origen del primer gran problema

El momento más crítico del fin de semana llegó el sábado, cuando apareció un boquete en la pista que obligó a alterar completamente el programa. Ahora, MotoGP pone nombre y origen al incidente.

Según explica el comunicado, todo se debió al "colapso de un antiguo sistema de alcantarillado no documentado bajo la superficie", un elemento desconocido hasta ese momento que cedió bajo el asfalto. Afortunadamente, el problema no afectaba directamente a la trazada ideal, lo que evitó consecuencias mayores. "Fue atendido y reparado de inmediato tras una rápida respuesta del Circuito", detalla el campeonato, lo que permitió retomar la actividad en pista ese mismo sábado, aunque con retrasos importantes.

Pero ese solo fue el principio.

Lluvias inéditas y calor extremo: el cóctel perfecto para el deterioro

MotoGP también señala a las condiciones meteorológicas como uno de los grandes detonantes del caos. En concreto, habla de "lluvias sin precedentes" en los días previos, que afectaron a los trabajos finales del reasfaltado y "contribuyeron a los problemas en la superficie del trazado".

El domingo, la situación empeoró. Tras la carrera de Moto2, se hizo evidente un nuevo problema: "la degradación localizada del asfalto provocada por el calor significativo y la actividad en pista". Es decir, la combinación de altas temperaturas y el paso continuado de motos terminó de castigar una superficie que ya llegaba comprometida.

Por qué MotoGP recortó la carrera: "un pequeño riesgo" era suficiente

Uno de los puntos más controvertidos del fin de semana fue la decisión de reducir la carrera de MotoGP a 23 vueltas. El comunicado también arroja luz sobre este aspecto. Aunque Dirección de Carrera confirma que se retiró "todo el material suelto" antes de la salida, reconoce que seguía existiendo "un pequeño riesgo de deterioro adicional de la superficie durante la carrera".

Con ese escenario, y pese a que el personal del circuito trabajó "hasta justo antes de la salida programada", la prioridad fue clara: "en interés de la seguridad", se optó por recortar la distancia al 75% de la original. La comunicación fue inmediata. "Los equipos fueron informados del cambio por el personal de la IRTA en cada fila de la parrilla", añade MotoGP.

Ante las críticas generadas, el campeonato también ha querido reforzar la validez del proceso de homologación. MotoGP recuerda que este procedimiento, gestionado por la FIM, comienza "más de un año antes" e incluye inspecciones detalladas de todas las áreas de construcción.

Además, subraya un punto clave: "cada ubicación global requiere una mezcla de asfalto y un procedimiento de colocación diferentes", decisiones que corresponden al circuito y que posteriormente son evaluadas para garantizar los estándares de seguridad.

La homologación final, eso sí, se confirma "poco antes de cada Gran Premio".

Promesa de soluciones antes del regreso

Con todo lo ocurrido, MotoGP reconoce abiertamente el problema. "Los problemas afrontados en Brasil han sido reconocidos por el Promotor y el Circuito", señala el comunicado, que asegura que serán solucionados antes de la próxima edición.

Todo ello tras un evento que, pese a la polémica, reunió a 148.384 aficionados en el Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, una cifra que refuerza el interés del campeonato en consolidar su presencia en Brasil. El mensaje es claro: el regreso fue accidentado, pero MotoGP no quiere que se repita.