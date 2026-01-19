Madonna di Campiglio (Enviado especial).- No es un año cualquier 2026 para Ducati. El fabricante italiano celebra su primer siglo de vida, el centenario de una marca histórica y legendaria que empezó fabricando componentes de aparatos de radio en 1926 y que se ha convertido, en los últimos años, en el gran dominador de la velocidad sobre dos ruedas.

Para un año histórico, que además será el último de una era en MotoGP antes del cambio de reglas en 2027, Ducati ha apostado por sacudir ligeramente el diseño de sus DesmosediciGP, una moto a la que este año se le llamará GP26 y que lucirá con orgullo el legado del color rojo del constructor de Bolonia, pero recuperando protagonismo el color blanco tan presente en la época en la que Casey Stoner logró la primera corona para la casa italiana, en 2007.

El diseño, que realza más aún si cabe la espectacularidad de la moto, incide en un rojo más vivo combinado con partes blancas, dos líneas que nacen en el guardabarros frontal y acaban en el imponente colín trasero, coronado por las aletas aerodinámicas.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

Con la misma alineación del pasado año: Marc Márquez y Francesco Bagnaia, Ducati espera mantener el dominio en MotoGP y sumar su sexto título, tras los de Stoner, los dos de Pecco (2022 y 2023), el de Jorge Martín con Pramac (2024), y el de Márquez el pasado curso, primero para él con Ducati y noveno en su cuenta particular. El español aspira este año a llegar a las 10 coronas y convertirse, con ocho, en el piloto con más títulos de la historia de MotoGP con solo 33 años, que cumple el próximo mes.

La DesmosediciGP desvelada este lunes en Madonna di Campiglio, la estación de esquí enclavada en Trentino-Alto Adigio, en plenos Dolomitas, escenario habitual durante años del lanzamiento del equipo italiano, será la última con motor 1000cc, una era dominada por las máquinas de Borgo Panigale, gracias a la aerodinámica y la influencia del ingeniero veneciano Gigi Dall'Igna, el 'padre' de la moto campeona y, ahora mismo, la principal referencia de Ducati a nivel deportivo.

Un dominio que, todo apunta a que seguirá más allá de 2027 con los nuevos prototipos de 850cc y con menos aerodinámica, pero que, a ciencia cierta nadie sabe si será así. De ahí que 2026 sea también un año clave para Ducati y para el campeonato, ya que no solo se debe acertar en la dirección de la maquinaria, sino que Dall'Igna y el CEO Claudio Domenicali, con gustos, a veces, muy diferentes en lo que a fichajes se refiere, deben afinar muy bien los pasos a dar en el mercado de pilotos, con la inmensa mayoría de corredores acabando contrato, entre ellos Márquez y Bagnaia. Todo ello en un momento de recesión en la venta de motos de calle y de gran incertidumbre financiera para los constructores europeos.

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Ducati Corse

También será 2026 un año decisivo para Bagnaia, que este año introduce igualmente cambios de diseño en su habitual número 63, en el que mantiene las tres estrellas que conmemoran sus tres títulos mundiales, uno de Moto2 (2018) y los dos de MotoGP.

El campeón italiano, que cumplió 29 años la pasada semana, afronta su octava temporada en MotoGP, siempre con una Ducati, y sexta en el equipo oficial, con el que ganó el títulos de 2022 y 2023, perdiendo el de 2024 y, de forma especialmente dolorosa, el de 2025 a manos de Márquez.

Eso deja a Pecco es una situación débil a la hora de afrontar una renovación que tiene más detractores que defensores dentro de la marca. Aunque muchos aseguran que Ducati cerrará su alineación de 2027 antes de arrancar la temporada, Domenicali apuesta por conceder unas carreras de margen a Bagnaia antes de tomar la decisión definitiva, veremos si lo consigue.