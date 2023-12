Ducati explica por qué fomenta la lucha entre sus equipos en MotoGP

A menudo atacada por su presencia masiva en la parrilla de MotoGP, Ducati quiere promover su enfoque en las carreras, que está decididamente abierto a la competición interna y rechazando órdenes de equipo. Así, contando con ocho pilotos, la marca de Borgo Panigale pretende mantener la mayor apertura posible para que todos ellos puedan maximizar sus posibilidades.

Este es el sistema defendido por los responsables del programa en la categoría reina, recordando que los datos de cada piloto son accesibles para el resto. Y, de hecho, nadie se priva de mirarlos de cerca, hasta el punto de que esta falta de confidencialidad se ha convertido en una parte clave de los métodos de trabajo de los pilotos de Ducati en algunos momentos de 2023. Y tampoco se privaron de consultar los datos de Marc Márquez cuando el multicampeón debutó con la Ducati en Valencia.

"No tenemos miedo de nuestros pilotos y de la competencia dentro de los equipos de Ducati, de lo contrario no estaríamos suministrando motos de fábrica a Pramac y motos ganadoras a los otros equipos satélite", explica Davide Tardozzi, jefe del equipo oficial, a Motorsport.com. "Compartimos datos y no lo haríamos si tuviéramos miedo. Damos todas las actualizaciones a los pilotos que se las merecen. Si tuviéramos miedo, no lo haríamos, tendríamos un enfoque diferente".

Según el italiano, esta forma de trabajar ha sido uno de los elementos que ha contribuido al progreso de la marca a lo largo de los años: "La competición entre los equipos Ducati ha elevado el nivel dentro de la fábrica, así que estamos contentos de tener esta competición interna que nos ha hecho crecer en términos de datos. Nuestros ingenieros están contentos de tener ocho oportunidades para ver qué pasa con la moto".

Desde 2023, sin embargo, existen dos grupos claramente diferenciados entre estas ocho máquinas: el equipo oficial y Pramac Racing cuentan con la Desmosedici más nueva, mientras que el Team VR46 y Gresini Racing alinean motos de la temporada anterior.

Dentro de estos dos grupos, pueden aparecer diferencias basadas en los resultados o en las elecciones personales de los pilotos, como los diferentes caminos tomados por Jorge Martín y su compañero hasta este año, Johann Zarco, en términos de carenados aerodinámicos. Por otro lado, cuando una nueva pieza es desarrollada por los ingenieros de Ducati, se ofrece simultáneamente a los pilotos de fábrica y a los de Pramac, lo que ha permitido a Jorge Martín alinearse con Pecco Bagnaia y competir en igualdad de condiciones por el título.

En 2022, en cambio, el mismo sistema jugó en contra del madrileño, ya que Pramac tuvo que mantener la nueva especificación de motor que el equipo de fábrica, ante la negativa a usarla de Bagnaia, había dejado aparcada en el último momento. Estas decisiones son vinculantes para cada uno de los equipos, y no para los pilotos de forma individual, como en el caso del carenado.

"Está muy claro. Tenemos ocho Ducati y las tratamos con honestidad. Lo que se merecen está escrito en el contrato que tienen. Y pueden ver todos los datos de los otros pilotos", asegura Davide Tardozzi.

Esta organización ha dado lugar a la insólita situación de que Bagnaia tenga que defender su título contra compañeros de marca, a pesar de su propia condición de piloto oficial y aparentemente 'jefe de filas'. Tras la irrupción Enea Bastianini en 2022 en plena lucha por la corona con Fabio Quartararo, el turinés se enfrentó este año a Marco Bezzecchi y luego a 'Martinator'.

"Nunca frenaremos a ninguno de los otros equipos cuando se trate del equipo oficial. Tienen derecho a hacerlo lo mejor posible, a disponer de toda la información necesaria para vencernos", resume Tardozzi. "Depende de ellos tener los mejores pilotos y las mejores prestaciones. Gigi Dall'Igna es de Ducati y tiene ocho posibilidades de ganar. Yo soy del Ducati Lenovo [equipo oficial] y tengo dos. Así que depende de estos equipos vencer a los demás. Esa es la mentalidad de Gigi y de Ducati".

"Es algo que nos empuja a ser mejores, a hacer cosas mejores y a proporcionar la mejor moto a los pilotos. Martín no tenía nada menos que nosotros este año, tenía exactamente lo mismo y al mismo tiempo. Nunca hemos traído piezas nuevas sin poder suministrarlas a Pramac".

"Creemos que dar la mejor moto y las mejores oportunidades a los otros equipos es algo que nos ayuda y decidimos seguir esta política desde 2015. Creo que entonces nos trajo resultados de inmediato y, en cierto modo, nos empujamos a ser mejores. Incluso ahora, cuando tenemos una moto muy competitiva, no creemos que sea justo dar menos a los equipos satélite porque podríamos detener nuestro crecimiento. Queremos que los demás nos empujen a progresar, una y otra vez", sigue Tardozzi.

Con una moto que se ha convertido en la referencia de la clase mayor, este enfoque, sin emabrgo, es arriesgado. El propio Dall'Igna no ocultaba, a medida que se acercaba el final del campeonato, que para los socios de Ducati sería preferible ver ganar a Bagnaia que a Martín, cuya moto está apoyada por patrocinadores vinculados a Pramac Racing. La cuestión ya se planteó en 2022, cuando Bastianini consiguió plantar cara a Pecco y arrebatarle varias victorias. En aquel momento, la casa italiana siempre defendió su posición, negándose a restringir a los pilotos satélite imponiéndoles órdenes y limitándose a pedir a cada piloto que no pusiera en peligro una victoria de Ducati.

En 2024, el riesgo inducido por esta filosofía podría multiplicarse por diez, ahora que Marc Márquez se ha unido al grupo. Como la GP23 con la que correrá ya no tendrá que demostrar su valía, es una apuesta casi segura que el de Cervera se convertirá en el mayor problema de los pilotos oficiales. Por ello, la escuadra de fábrica sabe que habrá que optimizar todos los aspectos para defenderse, y eso incluye los pocos errores cometidos por Bagnaia en 2023, que Davide Tardozzi desearía ver desaparecer. "En última instancia, tenemos que mejorar siendo empujados y ayudados por los equipos satélites. Pensamos que es mejor no frenarles, no menospreciarles en comparación con nosotros, porque depende de nosotros demostrar que somos mejores", concluye.