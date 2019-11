Ducati, a defender el título de equipos con uñas y dientes

Ducati lidera la general por equipos con 432 puntos, dos más que el Repsol Honda, por lo que se jugarán este fin de semana con 45 en juego un campeonato en el que se suman los de cada piloto.

En condiciones normales, el equipo italiano debería cerrar sin mayores complicaciones el campeonato. Teniendo en cuenta las bajas puntuaciones de Jorge Lorenzo, por más que Marc Márquez pudiera ganar la carrera (algo que en Valencia solo ha conseguido una vez, en 2014), a la pareja formada por Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci les bastaría con acabar en el top seis o siete para certificar el título.

Pero Cheste no es un circuito propicio para las Desmosedici. El pasado año, en medio de un diluvio, Dovizioso gestionó las circunstancias de forma magistral para llevarse su primera victoria allí en 17 años… El mejor resultado de Petrucci en la pista valencia es un 8º puesto en su primera aparición, en 2012, y desde entonces nunca ha terminado más allá de la 10ª plaza.

Pese a que Ducati presenta tres pilotos en Valencia, ya que correrá Michele Pirro como wild card, sólo puntúan para esta clasificación los dos oficiales.

Con este panorama todo parece abierto a que pueda haber lucha hasta el final.

“El circuito de Cheste no es nada fácil para nosotros”, admite Dovizioso en la previa del Gran Premio de Valencia. “Es verdad que el año pasado logramos la victoria en condiciones de lluvia y es la demostración más evidente de que todo puede pasar”.

“A nivel personal tengo muchas ganas de terminar la temporada con un buen resultado, con un buen sabor de boca, y con la satisfacción de saber que lo hemos dado todo hasta el final”.

Pese a que ha conseguido tres podios en las cinco últimas carreras, Dovi entiende que no está a su mejor nivel, como demuestra el hecho de no ganar una carrera desde Austria y llevar, este año, solo dos victorias.

“Nuestros rivales están muy fuertes, lo hemos visto especialmente en las últimas tres carreras fuera de Europa, pero confío en el trabajo que estamos haciendo para tener nuestras opciones”, apunta.

“Para mí esta carrera es mucho más importante de lo que pueda parecer”, dice por su parte Danilo Petrucci.

“Después de una segunda mitad de temporada realmente complicada, quiero acabar el año con buenas sensaciones. A pesar de los últimos resultados, no creo que estemos tan lejos. Tenemos que solucionar algunos detalles para ser competitivos en carrera”.

“Quizás no es el mejor trazado para nosotros, pero a mí personalmente es un circuito que me gusta. Físicamente también he podido recuperarme mejor de la caída de Australia, así que estoy convencido que lo podemos hacer bien”, zanja el de Terni.