MotoGP

El VR46, a punto de renovar con Ducati en MotoGP pese al interés de Aprilia

El VR46 afirma que está a punto de firmar un nuevo contrato con Ducati como equipo satélite de MotoGP, a pesar de haber recibido el interés de Aprilia durante el invierno.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Aprilia inició contactos con el equipo VR46 para convertirles en escudería satélite para la nueva era de 850cc de MotoGP, a partir de 2027, pero el equipo de Valentino Rossi está ahora a punto de cerrar un nuevo acuerdo con Ducati.

El VR46 ha sido satélite de Ducati desde que dio el salto a la categoría reina en 2022, y el dominio de la Desmosedici le ha permitido convertirse en un equipo ganador de múltiples carreras en el campeonato. La colaboración con los de Borgo Panigale se reforzó en 2024, cuando el VR46 se convirtió en un equipo 'factory-supported', con apoyo oficial, y Fabio di Giannantonio empezó a recibir las motos de última generación directamente de la fábrica, esto es, las mismas que las del equipo oficial.

Sin embargo, en los últimos 12 meses, se ha especulado sobre el futuro de su relación, ya que el acuerdo actual expira después de 2026. En particular, el VR46 se ha relacionado con un posible cambio a Yamaha, ya que el propietario del equipo, el 'Doctor', mantiene una estrecha relación con la casa de Iwata, en su actual papel de embajador de la marca.

El director del equipo VR46, Uccio Salucci, ha revelado ahora a Motorsport.com que Aprilia mantuvo conversaciones de tanteo con el equipo, de cara a una posible colaboración como satélite para 2027, pero la escuadra italiana nunca se planteó seriamente dejar Ducati.

"Hablamos un poco con Aprilia, porque Aprilia quería hablar con nosotros, y somos caballeros", dijo Salucci en una entrevista exclusiva con nuestra web en Buriram. "Conozco a Massimo Rivola desde hace muchos, muchos años. Cuando Valentino Rossi probó la Fórmula 1, con Ferrari, él gestionó la situación; fue en 2004, hace 22 años. Conozco a Massimo; es un hombre muy bueno y un mánager muy bueno. Hablamos alguna vez, dos o tres veces [porque] ¿por qué no? Pero nunca pensé en dejar Ducati".

Uccio Salucci, Team Director VR46 Racing Team

Uccio Salucci, director del equipo VR46 Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Ducati suministró hasta ocho motos dentro de la parrilla de MotoGP hasta 2024, pero el cambio de Pramac a Yamaha el año pasado la ha dejado únicamente con dos estructuras satélite, junto a su propio equipo de fábrica.

Salucci indicó que el VR46 se encuentra ahora en la fase final de las negociaciones del contrato con Ducati, y se espera que el acuerdo se cierre en el próximo mes. Motorsport.com entiende que el contrato tendrá una duración de tres años, cubriendo las temporadas 2027, 2028 y 2029.

"Estamos muy cerca de firmar. Quedan algunos pequeños detalles. Creo que en el próximo mes [podría haber un anuncio]. Estamos muy cerca de firmar de nuevo con Ducati", comentó el amigo de Rossi. Y al ser preguntado sobre si está satisfecho con la relación del VR46 con Ducati, Salucci añadió: "Por supuesto. Es la mejor moto del mundo".

Mientras que la importante revolución técnica para 2027 acapara los titulares, los equipos y los fabricantes están trabajando simultáneamente en un nuevo acuerdo comercial con MotoGP Sports Entertainment (antigua Dorna), que también entrará en vigor para la próxima campaña. Hasta que se cierre ese acuerdo, es poco probable que los equipos anuncien oficialmente sus alineaciones de pilotos o sus asociaciones con los fabricantes para 2027.

