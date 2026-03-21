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Aldeguer: "Yo tengo contrato con Ducati y ellos me dirán en qué equipo voy a correr"

Fermín Aldeguer reaparecía sobre la Ducati del equipo Gresini por primera vez esta temporada, tras lesionarse la pierna y pasar por el quirófano a principios de enero. El murciano fue como un cohete.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El español se partió la pierna izquierda y ha acortado los plazos de recuperación para poder estar este fin de semana el segundo gran premio de la temporada de MotoGP, en Brasil. Pese a poder verle claramente cojeando cuando se baja de la moto o simplemente camina, Fermín Aldeguer aseguró sentirse bien y no tener nada de dolor cuando se sube a su Ducati.

"Volver, tener el primer día ya estas sensaciones, y sacar buenos resultados... La verdad es que ha merecido la pena el estar en casa trabajando todos los días, y estar rodeado de toda mi gente", dijo al final del día después de haberse asegurado el pase a la Q2 con el octavo mejor tiempo.

"Simplemente me subí a la moto para coger sensaciones, para volver a divertirme, sabía que era una buena oportunidad porque es una pista nueva para todos. No sé si las condiciones estas de lluvia o no me han ayudado, pero la verdad que la primera toma de contacto, conforme estaba la pista, no fue la mejor del mundo de cara a volver a subirse en una MotoGP. Pero hemos sacado muchísimo partido, así que contento", explicó.

El jueves se le vio cojear en el paddock y bromeó. "Ya dije que voy mejor en moto que andando. Encima de la moto el dolor es casi inexistente. Es verdad que con las condiciones que había hoy, con los parches, la moto se mueve más y tal, es un poco más difícil de controlar. Ahí sí que tenía un poco más de dolor, pero en lo que es la parte fluida de la pista funciona bastante bien, esperemos que vaya respetando durante el fin de semana, y trabajando bien con el fisio, tomando un poco de antiinflamatorio para poder sobrevivir".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aldeguer ha apurado los plazos, pero sin poner en peligro la recuperación.

"Se siente mucho alivio volviendo así porque, al final, desde casa no es nada fácil. La gente viene rodada de alguna manera, es verdad que es poco, que estamos simplemente en la segunda carrera, pero con test, sabiendo que han pilotado en sitios con humedad, con calor, entonces los cuerpos están un poco más aclimatados. Y para mí todo es un poco nuevo. Tenía ganas de saber si seguía teniendo un buen potencial, si estaba donde lo dejé el año pasado, y de momento estamos cumpliendo".

Pese a la lesión y los meses sin subirse a una MotoGP, el murciano tenia claras sus intenciones.

"Yo vine aquí con el objetivo de estar dentro del Top 10, porque si me encontraba bien, al final pues creo que se puede estar. Y hoy hemos cumplido un objetivo. Mañana, a seguir dando vueltas, cogiendo información; esperemos que el tiempo respete y las condiciones sean seguras para poder apretar, pero estar dentro de ese Top 10 es un gran resultado". 

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"Al final, sobre eso todavía no hay nada claro. Yo tengo contrato con Ducati, ellos son los que gestionan dónde voy a acabar. Yo quiero tener mi moto oficial para el año que viene y tener el máximo apoyo, porque será súper importante con el cambio de reglamento. Obviamente, si fuese con Gresini me seguiría sintiendo en familia, y ya tendríamos una gran base, pero si tiene que ser con otro equipo, no creo que haya problema, tampoco", zanjó, aunque con el nuevo reglamento, todas las Ducati serán iguales. "Depende. En teoría, sí. Pero depende", cerró con una sonrisa pícara el murciano.

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