El de Assen, "un fin de semana anónimo" para el equipo Ducati, califica Dall'Igna
En su habitual resumen tras los grandes premios, Gigi Dall'Igna no tuvo inconveniente en reconocer que el equipo Ducati oficial "no fue protagonista" en el fin de semana de los Países Bajos.
Gigi Dall'Igna en el box de Ducati
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La de Marc Márquez y Pecco Bagnaia fue una de las actuaciones conjuntas, a nivel de sumar puntos, más flojas de la temporada, incluso de esta y la anterior, un hecho que para Gigi Dall'Igna, el director general de Ducati Corse, convirtió el de Assen en un fin de semana "anónimo" para el equipo de Bolonia.
"Para el equipo oficial, este resultó ser un GP bastante anónimo, que sin embargo se disputó con determinación, aunque fuera del podio", es el resumen del ingeniero italiano.
"Nunca llegamos realmente a ser protagonistas como nuestro papel nos ha acostumbrado y que se nos exige. Pero nuestro deporte tiene suficiente para todos, y tras Assen nos encontramos con una clasificación general muy abierta con algunos nuevos contendientes también", resalta.
"Una carrera animada que produjo resultados extraordinarios, duplicando los de la Carrera Sprint: mis sinceros cumplidos van al equipo de Davide Brivio", piropea.
"Ducati estuvo bien representada por un increíble Fabio Di Giannantonio y un asombroso Alex Márquez, no solo por sus puntos finales, sino por el corazón y el carácter que mostraron con sus actuaciones".
Dall'Igna quiso hace una mención especial sobre Marc Márquez.
"Lo mismo ocurre con Marc: solo terminó séptimo en una carrera disputada con orgullo, en la que en un momento incluso estuvo tercero. Pero de esto están hechos los campeones: hombres que luchan por todos los puestos, contra todo pronóstico, y que siempre ofrecen un espectáculo".
"Todo salió bien, por así decirlo, porque al final su diferencia en la clasificación sigue sin cambios, y con razón, me atrevo a decir, dado su generoso esfuerzo. Sin olvidar a Pecco Bagnaia, obligado a retirarse mientras estaba en cuarta posición. También luchó brillantemente todo lo que pudo, y definitivamente merecía mantener su racha de resultados positivos, fruto de su renovado espíritu de lucha", valoró.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Con el equipo oficial rezagado, Dall'Igna tuvo palabras de elogio para Di Giannatonio.
"Diggia siempre demuestra ser rápido, y a estas alturas esto ya es una decisión inevitable. Tercero en la Sprint Race y cuarto el domingo, es el mejor piloto de Ducati en la meta en Assen y, no olvidemos, en la clasificación general", donde mantiene el tercer puesto y cada vez más cerca del líder.
"Tras un comienzo complicado, luchó pacientemente y al final demostró lo que significa creer en ello, luchando con uñas y dientes para recuperar la posición que tenía antes de imponerse la penalización. Simplemente espectacular".
También quiso destacar al menor de los Márquez, enrrolado en el equipo Gresini-Ducati, que corrió pese a las múltiples lesiones y caídas que le han condicionado desde Barcelona.
"Alex Márquez, un verdadero guerrero. Una actuación sobresaliente por su parte: después de todo lo que ha pasado, acabar justo detras de Diggia es algo de otra época. Un brillante quinto puesto que en realidad fue cuarto hasta la última vuelta", recuerda.
"Pasamos un fin de semana común para nosotros, algo a lo que no estamos del todo acostumbrados y que no debería dejar mucha huella, o al menos no más de lo necesario. De hecho, hay que afrontar estos días con calma, con el nivel adecuado de conciencia, sin rendirse nunca, sacar las conclusiones correctas y simplemente mirar hacia adelante con una actitud positiva ante el siguiente desafío", se despide el veneciano hasta el GP de Alemania, la próxima semana.
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