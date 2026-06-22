Dall'Igna: "Aprilia está teniendo mala suerte, pero Ducati está cumpliendo con su parte"

Dos victorias consecutivas han relanzado con fuerza a Marc Márquez y a Ducati en la lucha por el título de MotoGP. Aunque también han influido los tiros en el pie de Aprilia, con el accidente que involucró a sus dos pilotos oficiales en la salida en Balaton Park (que le costó una doble long lap penalty a Jorge Martín) y la suspensión que impidió a Marco Bezzecchi correr este en Brno, el piloto español ha recuperado nada menos que 62 puntos respecto al líder de la general en apenas dos fines de semana, situándose así a 40.

Una clasificación que, según el propio Marc, en estos momentos ya permite reavivar sus sueños del décimo título mundial. Entre otras cosas, también porque en los dos últimos fines de semana solamente las Ducati oficiales han subido a lo más alto del podio, con el doblete del #93 en Hungría, y la victoria en la sprint de Brno de Pecco Bagnaia, que se sumó al nuevo triunfo dominical del vigente campeón del mundo.

Como no se dio por vencido en Mugello, en el momento más difícil de los últimos cinco años para Ducati, Gigi Dall'Igna considera que es pronto para cantar victoria, aunque el cambio de tendencia visto en las dos últimas carreras es sin duda importante.

"Sin duda hay que reconocer que Aprilia ha tenido mucha mala suerte en estas dos carreras. Creo que hemos cumplido con nuestra parte, en el sentido de que la moto está rindiendo bien en muchos circuitos. Y nuestros pilotos también, porque son muchos los que están rodando delante, no solo Marc. También Pecco ganó el sábado la sprint y lleva cuatro podios consecutivos. Estamos jugándonos las posiciones que cuentan, y esto para nosotros, en este momento, es lo más importante", dijo el director general de Ducati Corse en 'Sky Sport MotoGP'.

"Yo siempre he pensado que las desgracias, al final del año, más o menos se equilibran. Creo que nosotros hemos tenido bastante mala suerte en la primera parte de la temporada, así que si también nos llega un poco de suerte, creo que nadie podrá decirnos nada por ello. Luego repito, sin duda hemos trabajado bien, y ajustado algún detalle de la moto que según nosotros no funcionaba lo bastante bien. Pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer antes de llegar al final del curso", añadió.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Respecto a la posibilidad de luchar por el título, Dall'Igna abordó el asunto con mucha perspectiva, subrayando que con, en teoría, también Pecco Bagnaia, a 53 puntos, sigue en la lucha, añadiendo sin embargo que, al no estar ni siquiera a mitad del campeonato, es pronto para pensar en la clasificación.

"Para mí también Pecco tiene la posibilidad de ganar. Para mí, lo importante es tener a ambos pilotos en las mejores condiciones posibles para poder pelear las carreras, ante todo. En el Mundial pensaremos más adelante, todavía no es el momento de hacer ningún cálculo".

Este lunes, también en Brno, habrá además la primera toma de contacto de los pilotos titulares con las motos de 850cc que debutarán en 2027, y además contarán con los neumáticos Pirelli. Ducati estará en pista a Marc Márquez y Fermín Aldeguer, que son los únicos dos corredores confirmados por los de Borgo Panigale para 2027, y se le pidió a Dall'Igna que hiciera un balance sobre el nuevo reglamento que se avecina.

"Creo que, al final, lo que cuenta, como casi siempre en las cuestiones técnicas, en las cuestiones industriales, es el know-how, el saber hacer, que cada equipo y cada industria ha acumulado a lo largo de los años. Nosotros creemos haber acumulado bastante, sobre todo en los últimos diez años, y por lo tanto creo que eso puede colocarnos en una posición privilegiada también a partir del próximo año. Luego, sin duda, todos volverán a empezar desde cero, la moto será completamente nueva para todos", explicó.

"Serán las primeras tomas de contacto que haremos con los neumáticos y con los pilotos oficiales, así que creo que más allá de la prestación pura, el test de este lunes será importante recopilar muchos datos, mucha información sobre lo que los nuevos neumáticos necesitarán para hacer que la moto sea competitiva, para luego lograr desarrollarla de la mejor manera", concluyó.