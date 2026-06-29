Alex Márquez y el duelo entre Marc y Di Giannantonio: "Cuando tiras el boomerang, siempre vuelve"

El Gran Premio de los Países Bajos de la temporada 2026 dio una de las imágenes más curiosas de los últimos tiempos. La protagonizó Marc Márquez, peleando con Fabio Di Giannantonio por la cuarta posición de la carrera larga en Assen, a apenas 7 vueltas del final de la carrera.

Con el español rodando delante del italiano, 'Diggia' trató de rebasarle por el interior de la chicane final del circuito, la última curva antes de la meta. El romano entró demasiado colado, tocándose con el vigente campeón del mundo, que no tuvo demasiado sitio al que irse, lo que le obligó a irse por la escapatoria de grava de ese punto.

Inevitablemente, la maniobra recordó al duelo que el propio Márquez había tenido 11 años atrás, en la temporada 2015, con Valentino Rossi. Sin embargo, entonces los papeles estaban intercambiados: entonces era el #93 el que perseguía la victoria, y el que se tiró por el interior del 'Dottore'. Sin embargo, mientras que este pasado domingo Márquez perdió más tiempo al irse por la grava, en 2015 Rossi optó por seguir apretando, lo que le dio la victoria final, en una maniobra que avivó más el fuego que a final de curso estallaría en Sepang.

La Dirección de Carrera de entonces no penalizó a nadie por lo sucedido, considerándolo un lance de carrera: ni le quitó la victoria al #46 ni consideró que el gerundense hubiera forzado demasiado el intento de adelantamiento. En 2026, sin embargo, el organismo (que poco tiene que ver en cuanto a normas y estándares de pilotaje al de entonces) sí decidió castigar a Di Giananntonio. Pero no por tocar a Márquez, sino por haberse ido por el verde en esa zona. Los comisarios consideraron que el transalpino había cortado la chicane, lo que le valió una Long Lap Penalty.

Mientras que Di Giannantonio valoró el incidente como "una casualidad" al respecto de sus semejanzas con 2015, y Marc Márquez no valoró la decisión de los comisarios, apuntando que él "acata, corre y calla", otro de los pilotos que ha valorado la acción ha sido el hermano del multicampeón, Alex Márquez, que precisamente estaba rodando detrás de ambos, en el mismo grupo.

En su camino a finalizar quinto, un resultado de muchísimo mérito dada su condición física, Alex Márquez fue un espectador de lujo de la polémica maniobra, y de hecho se benefició de la sanción al #49, por más que éste finalmente le rebasara con un mejor ritmo. Y en su encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el de Gresini lanzó un dardo por lo sucedido.

Cuando los periodistas le preguntaron por su opinión, el pequeño de los Márquez Alentà soltó: "No tengo nada que decir. Al final, creo que no es una maniobra de cuando quedan cinco vueltas, sino una maniobra de última curva [de última vuelta]. Pero bueno, en las carreras, cuando tiras el boomerang, tienes que estar atento porque siempre vuelve", fue su punto de vista sobre el intento del italiano del VR46.