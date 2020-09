Dovizioso: “Hay que asegurarse de que los rivales nos sigan temiendo”

Con una buena base en la moto fruto del triunfo en el pasado Gran Premio de Austria, el corredor italiano pudo dedicar, por primera vez esta temporada, los entrenamientos del viernes a prepararse para la carrera.

“Lo estamos haciendo bien y está ligado a la velocidad que tenemos. Pudimos trabajar en los detalles finales porque ya esta mañana demostramos que fuimos muy rápidos y estábamos entre los 10 primeros. Así que esta tarde hemos trabajado con calma con los neumáticos. Pero es una cosa que solo se puede hacer cuando eres rápido y definitivamente estás en el top 10”, explicó.

Dovizioso anunció la pasada semana que no va a seguir en Ducati en 2021, lo que parece que le ha liberado para trabajar con tranquilidad.

“Definitivamente me ayuda no pensar en el contrato. Pero también es muy importante haber tomado el camino correcto en la preparación de la moto. La pista nos ayuda, pero el trabajo realizado nos da mucho más que haber cerrado el culebrón del contrato”.

La victoria del domingo y los errores de las Yamaha, ponen a Dovi en la senda de la lucha por el título.

"Creo que los rivales han cambiado de opinión sobre nosotros y ahora nos consideran para el campeonato. Aunque estamos en una pista favorable para nosotros, podemos ver que están condicionados por nuestro regreso y es algo bueno. Cómo lo hicieron con nosotros. Al principio, nosotros también estamos reflexionando sobre ellos”, en referencia a las Yamaha.

“La situación ha cambiado y se vuelve interesante ver a los pilotos que han dominado estar ahora en una pequeña crisis. Sin embargo, esto también muestra cuánto determinan los neumáticos los resultados. Hemos sufrido, ahora están sufriendo otros y eso es positivo. Ahora los oponentes nos ven con otros ojos. Hay que asegurarnos de que sigan temiéndonos”.

Un claro ejemplo es el joven Fabio Quartararo, que tras ganar dos carreras y ser señalado como el gran favorito, ha entrado en crisis.

“Las reacciones que obtienes cuando lideras el Mundial son subjetivas. No creo que ser el primero haga que todos tengan las mismas reacciones. Me sentí cómodo con eso. Fabio es muy joven y dominó las dos primeras carreras. Luego, cuando ves que las cosas ya no son tan fáciles como al principio, tal vez te provoque un poco de agitación”.

“Todo se vuelve más complicado. Es parte del juego. Es muy joven, pero también súper fuerte. Tiene un gran futuro por delante, pero todos tenemos la presión y hay que manejarla”.

Entre los rivales más fuertes ahora está Suzuki y su pareja Rins y Mir.

“Suzuki es una moto completamente diferente a Ducati. Son muy fuertes en el centro de la curva y pueden ser mejores en la frenada. Así que son excelentes en la frenada, como nosotros. En la mitad de la curva son mucho mejores que nosotros y en aceleración no son tan fuertes como nosotros, pero salen de las curvas con más velocidad. Cuando sales de las curvas tan bien no gastas demasiado los neumáticos, no necesitas abrir demasiado el acelerador. Por eso son tan fuertes al final de las carreras”, radiografió el italiano.

Las fotos de Andrea Dovizioso en el Red Bull Ring