El dolor doblega a Espargaró: "Veo muy difícil poder dar más de cinco o seis vueltas"

Las ganas de Aleix Espargaró de competir en el último gran premio de la temporada se van apagando a medida de que el dolor por la fractura en la cabeza del peroné de la rodilla izquierda se van intensificando al subirse a la moto.

"Estoy muy triste", admitió este viernes al final de la primera jornada del Gran Premio de Valencia.

"Me duele horrores. Este año hemos dado un paso adelante muy grande con la clínica móvil, realmente tiene un nivel altísimo, lo hemos intentado todo, con infiltraciones, pero hago tres vueltas y me duele muchísimo. No entiendo el por qué, pero cada vez que giro a la izquierda veo las estrellas por la fractura en la cabeza del peroné", explicó.

"Empleo todas mis energías en das un par de vueltas, pero a la tercera ya no puedo por el dolor. Mañana tenemos otra idea de infiltrar más cerca de las fractura, a ver si funciona, pero ahora mismo veo muy difícil poder hacer más de cinco o seis vueltas seguidas".

La lesión del catalán se produjo en Qatar, cuando la moto de Miguel Oliveira impacto en la pierna del de Aprilia.

"Es una fractura bastante grande en la cabeza del peroné, muy cerca de la rodilla. Cuando tengo la pierna completamente estirada lo puedo aguantar bien, pero cuando doble la pierna y el peroné toca con la tibia me irradia el dolor hasta abajo, en el pie, y no puedo aguantarlo. La putada es que aquí la mayoría de curvas son a la izquierda", se lamentó,

"Me esperaba ir mejor por la tarde, he ido bien tres vueltas, peor en la cuarta ya no puedo más", pese a lo cual logró clasificarse para la Q2 directamente, igual que Maverick Viñales, su compañero, que fue el más rápido del día.

"Me gustaría que ganara, es la última carrera del año y ojalá gane porque Maverick se merece una victoria con Aprilia, espero que se aquí el domingo. La moto va bien y Mack va muy rápido. He hablado con él y le he dicho que esté tranquilo, muchos viernes hemos ido así y luego no hemos mejorado, no nos flipemos. Tenemos que aprovechar todo el lío que hay para ganar su primera victoria con Aprilia".

Aleix sufrió una caída que, afortunadamente, no le afectó en la zona lesionada.

"Ha sido mi culpa, cuando giro a izquierdas me quedo paralizado por el dolor, me quedo en el centro de la moto, se me ha cerrado la dirección. La mayoría de circuitos del calendario son de curvas a derechas, pero este es a izquierdas. Mala suerte".

Por último, Aleix, que el jueve aseguró que quería ayudarle, valoró la estrategia de Jorge Martín de tratar de poner nervioso a Pecco Bagnaia.

"No he visto nada del otro mundo. Pecco ha tenido pista libre detrás de Fabio (Quartararo) para hacer su vuelta y no la ha aprovechado. Quizá lo que menos me ha gustado es ver a algún integrante del equipo Ducati haciendo algo que vimos hacer a unos mecánicos de Moto3 y que fueron expulsados por ello. Eso creo que ha sido lo único negativo del tema", dijo en referencia a Davide Tardozzi.