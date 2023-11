Bagnaia resta eficacia al pressing de Martín: "Igualmente estaría en Q1"

Mientras la mayoría de pilotos entendieron que Jorge Martín logró desestabilizar a Pecco Bagnaia en el arranque del Gran Premio de Valencia, la última cita de la temporada y donde el italiano llega con 21 puntos de ventaja sobre el español, con 37 en juego, el chico de Ducati restó valor a las estrategias del garaje de Pramac, donde buscaron presionar al campeón del mundo, logrando al menos que no se clasificara directamente para la Q2 y, por tanto, tenga que tomar riesgos en lo 15 minutos de la repesca, donde se encontrará a Alex Márquez, Fabio Quartararo, Luca Marini o a su compañero Enea Bastianini, que ya le eliminó en la Q1 de Indonsia.

"Si hubiera estado ya en la Q2 habría tenido una tarde un poco más tranquila, en cambio tengo un poco de bajón, pero da igual", dijo Pecco al final del día tratando de transmitir tranquilidad.

"Por mucho que haya luchado, en cierto modo esperaba no estar en la Q2, porque hoy era lento", admitió.

"Por la mañana me ha costado bastante y esta tarde igual. Normalmente conseguimos terminar el trabajo al final del viernes, pero hoy no lo hemos conseguido", encajó sus dificultades.

"Afortunadamente, ya hemos visto los datos y he perdido medio segundo en tres curvas. Es mucho, pero hemos conseguido identificar bastante bien el problema, así que intentaremos mejorar para mañana porque hay tiempo para hacerlo", se focalizó en la Q1.

"No tengo mucho feeling con el tren delantero y no consigo que la moto corra. Pierdo mucho al entrar en las curvas uno, dos y seis. En estas tres curvas pierdo medio segundo", concretó sus carencias.

Bagnaia no quiso darle el gusto a Martín de admitir que su pressing le afectó.

"Ha sido como en las tres últimas carreras, ahora siempre hace lo mismo. Me parece bien que intente algo, aunque creo que es mejor que piense en lo suyo, porque tiene que ganar las dos carreras, como ha dicho, y de momento no es el más rápido", señaló el ritmo del madrileño.

Fue más allá para explicar porque, de cualquier modo, no se hubiera clasificado.

"Iba tan despacio que de todas formas no habría llegado a la Q2, así que sinceramente no me afecta. También porque ya lleva tres carreras haciéndolo", insistió.

Terminar el 15º en la hoja de tiempo obligará a Pecco a un trabajo extra.

"Será una Q1 difícil, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Encontraremos una solución a los problemas porque siempre lo hacemos y no estamos obligados a ganar el Campeonato del Mundo el sábado".

Molesto con las corrientes de opinión que apuntan a que Ducati le protege, Bagnaia se permitió bromear al respecto.

"¿Cuántas Ducati hay en la Q1? Voy a pedir a todo el mundo que cierre el gas. Bromas aparte, no hay necesidad de juegos de equipo, porque eso es algo que no me gusta", dejó dicho el de Chivasso.