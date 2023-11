Tardozzi califica de "ridículo" el marcaje de Martín a Bagnaia

El viernes del Gran Premio de Valencia de MotoGP ha tenido las primeras chispas en el marco de la batalla definitiva por el título. Jorge Martín dejó clara su estrategia con respecto a Pecco Bagnaia, de quien le separan 21 puntos en la clasificación general: molestarle lo máximo posible para tratar de ponerle nervioso y que fallara. Mover el avispero, como se suele decir. Y le salió la jugada.

El piloto español se dedicó a seguir al italiano en la Práctica de este viernes de diversas maneras, en pista, en la calle de boxes y en las escapatorias. Ya eso influyó a Bagnaia para que no terminara de cuadrar una vuelta rápida, pero la presencia de un par de banderas amarillas en los minutos decisivos hizo que definitivamente se quedara fuera de la Q2 para este sábado.

Mientras que Martín no hizo otra cosa que confirmar su estrategia y remarcar que Bagnaia efectivamente se puso nervioso, el italiano trató de restar hierro al asunto y comentó que "igualmente estaría en la Q1", al no haber encontrado las mejores sensaciones. Alguien que está de acuerdo con el turinés es Davide Tardozzi, team manager de Ducati, que dejó otra de las imágenes de la jornada dentro de esta pelea.

Y es que el transalpino fue a la posición de Martín cuando este entró en boxes para continuar siguiendo la referencia de Bagnaia y no despegarse lo más mínimo. Tardozzi le pidió, entre risas, que saliera. Entendió la jugada, aunque no terminó de gustarle aunque pensara que no había influido en su piloto oficial, como comentó después de los entrenamientos en Sky Sport Italia, donde calificó de "ridícula" la estrategia, comparando a Martín con Marc Márquez.

"Pecco no ha tenido su mejor día, no por el marcaje de Jorge, que no nos preocupa. Simplemente hoy hemos tenido menos [ritmo]", comenzó diciendo Tardozzi. "Este marcaje es ridículo, como lo que a veces hace Marc Márquez, pero funciona [es legal] y es posible hacerlo. Creo que Martin intenta empujar más con esto. Su objetivo es ganar las dos carreras, probablemente lo consiga, no lo sé. Nuestro objetivo es traer a casa los puntos que necesitamos para el Mundial. Que gane el mejor".

Después, el italiano se mostró algo más calmado, aunque incidió en su opinión: "Sigo criticando ciertas situaciones como he criticado en el pasado, porque en mi opinión, en un campeonato de cierto nivel, no son apropiadas y edificantes para el piloto. Ciertas situaciones en el Mundial de MotoGP me hacen reír".

Sin embargo, volvió a restar importancia del incidente en la actuación del vigente campeón: "No creo que el marcaje haya influido en Pecco, a quien debemos ayudar dándole una buena moto. No está contento desde esta mañana, es más culpa nuestra que suya. Mañana será rápido sin duda. No hemos encontrado lo que necesitaba para tener confianza, sobre todo al entrar en las curvas. Esta noche analizaremos todos los datos y esperamos encontrar una solución que satisfaga a Pecco para el sábado. Hoy no es un buen día para nosotros. Estamos sorprendidos, no esperábamos encontrarnos con estas dificultades. Pensábamos estar entre los diez primeros, tendremos que entender por qué estamos en la Q1", finalizó.

Quien sí se pronunció al respecto de esta actuación de Davide Tardozzi fue Aleix Espargaró. Al catalán no le gustó lo ocurrido, y dio su opinión: "No he visto nada del otro mundo. Pecco ha tenido pista libre detrás de Fabio (Quartararo) para hacer su vuelta y no la ha aprovechado. Quizá lo que menos me ha gustado es ver a algún integrante del equipo Ducati haciendo algo que vimos hacer a unos mecánicos de Moto3 y que fueron expulsados por ello. Eso creo que ha sido lo único negativo del tema", comentó.