La batalla por el Mundial de MotoGP dio un vuelco dramático en el Gran Premio de Qatar, que contó con un nuevo ganador en la categoría reina. Había mucho en juego al llegar a la penúltima prueba del campeonato, con Bagnaia afrontando su primera bola de partido frente a Martín. La victoria en la sprint del español, con el italiano quinto por un problema en el neumático trasero, recortó la diferencia a siete puntos y aseguró que el campeonato se decidiera esta semana en Valencia.

Pero 24 horas más tarde, un problema similar en la goma trasera de Martín le hizo terminar décimo en la carrera. Bagnaia acabó segundo, con 21 puntos de ventaja en la general tras sobrevivir a un susto en la curva 1. El de San Sebastián de los Reyes montó en cólera contra Michelin, afirmando que le habían "robado" el campeonato.

Pero nada de esto importó a Fabio Di Giannantonio, que protagonizó la carrera de su vida para llevarse su primer triunfo. No tiene asiento para 2024, ya que la opción de Honda apunta a Luca Marini y el VR46 se fija en Fermín Aldeguer. Repasamos esto y más en las 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Qatar de MotoGP 2023.

1. El nivel de Di Giannantonio merece un asiento para 2024, pero tenía que demostrarlo antes

Fabio Di Giannantonio llegó a Qatar convencido de que podía luchar por la victoria. Tras clasificarse en segunda posición, logró mantenerla en la sprint. Y el domingo, tras verse superado en los primeros compases de la prueba larga, en la quinta vuelta recuperó la segunda plaza para pasar a perseguir a Bagnaia, antes de superarle en la vuelta 19, cuando acababa de recibir la orden del 'Mapping 8'.

No se trataba de una orden de equipo interna de Ducati para no atacar al jefe de filas, sino de un aviso de que sólo le quedaban cinco vueltas y que era el momento de atacar, cosa que hizo para ganar y terminar de realzarse. Di Giannantonio admitió después de la carrera que estaba "sin palabras" al encontrarse ganando carreras pero sin montura para 2024. Mientras que hace unas semanas era la opción favorita de Honda, las opciones parecen habérsele agotado. Y es una lástima que Fabio se enfrente a su salida de MotoGP después de haber alcanzado su mejor momento. Pero, hasta Indonesia, nunca había estado entre los seis primeros en carrera desde que debutó en 2022. Incluso antes de que Marc Márquez fichara por Gresini, el equipo ya estaba buscando un sustituto.

2. Los neumáticos pueden arruinar la batalla por el título de 2023, de una forma u otra

Existe un serio riesgo de que el resultado de la batalla por el título sea dictado por las gomas. De cara a Valencia, tanto Bagnaia como Jorge Martín cuentan con una advertencia cada uno por infringir la regla de presión mínima de los neumáticos. Si vuelven a hacerlo, serán sancionados con tres segundos de penalización. Las condiciones meteorológicas serán frías en Cheste, y el angosto trazado del Ricardo Tormo dificultará los adelantamientos. Por lo tanto, intentar adivinar qué presión se necesitará para empezar las carreras será una pesadilla para los técnicos.

Pero no sólo la presión de los neumáticos será una preocupación. En Losail, los dos contendientes se vieron afectados por unos neumáticos traseros defectuosos: Pecco en la sprint, lo que le obligó a luchar por la quinta plaza, mientras que Martín ganó. Y el domingo, Jorge tuvo un problema similar que le obligó a ser décimo, con Bagnaia segundo. Martín se mostró furioso: "Es una pena que un campeonato como este, después de una temporada tan buena, trabajando duro, sienta que ellos [Michelin] me lo han robado porque creo que podía [ganar]. Ahora es realmente difícil".

Varios pilotos se quejaron de problemas con el compuesto trasero durante el fin de semana, y Franco Morbidelli afirmó que la sensación que tuvo con el suyo el domingo "no era normal". Michelin dice que está investigando el neumático de Martín, aunque señala que la unidad nunca se había utilizado antes del gran premio, lo que descarta la posibilidad de que fuera una opción precalentada, que generalmente ofrece menos agarre. Hay que aceptar que el control de calidad no puede ser infalible. Pero el hecho de que eso o, la denostada regla de la presión de los neumáticos, puedan decidir en última instancia el campeonato, es una mala perspectiva.

3. Martín tendrá que demostrar toda su madurez en Valencia

Desde que Pecco Bagnaia tuvo su horrible accidente en la carrera de Montmeló, Jorge Martín ha dado un paso adelante, sumando 206 puntos por los 177 de Bagnaia en este tramo. Y esa cuenta debería haber sido mayor si no se hubiera caído cuando lideraba en Indonesia, o si no hubiera fallado en su elección de goma en Australia. Podría decirse que sigue siendo el más rápido de los dos. Y en Qatar, mostró un nivel de madurez que confirmó que tiene el temple mental para ser un aspirante al campeonato.

El viernes resultó desastroso para el madrileño, ya que pasó gran parte de la FP2 con problemas de agarre. Y aunque pasó directamente a la Q2, perdió prácticamente todo su tiempo de preparación para la carrera. Cómo respondió en la sprint fue una clara señal de su capacidad para superar cualquier adversidad.

El viernes, dijo que fue capaz de dejar atrás los problemas del ensayo libre para asegurarse un puesto en la Q2 "de forma madura". Como es lógico, Martín estaba furioso y abatido a partes iguales después de Qatar. Pero si tiene alguna esperanza de ganar el título, sus opciones pasarán por mostrar esa madurez desde el arranque de la cita de Valencia.

4. Bagnaia deberá mejorar si quiere ser campeón el sábado de Valencia

Con todo lo ocurrido en el Gran Premio de Qatar, Bagnaia puede ganar su segundo título mundial el sábado en la carrera al sprint de Cheste si supera a Martín en cuatro puntos. Pero para ello, Bagnaia tendrá que cambiar su forma de afrontar las pruebas al sprint, en las que últimamente ha sido bastante discreto en comparación al español. Mientras que en la primera mitad de la temporada, las carreras cortas sirvieron para apuntalar la ventaja de Pecco en el campeonato, el piloto de Ducati no ha ganado en un sábado desde Austria.

Desde Barcelona, ha sumado 49 puntos en las sprint frente a los 86 de Martín, lo que incluye cinco victorias consecutivas del #89 desde Misano a Tailandia (la de Australia se canceló), y ocho en lo que va de temporada. En Qatar, la sprint de Bagnaia se vio comprometida por la goma trasera. Pero, en general, no le tiene tomada la medida a Martín los sábados desde principios de septiembre.

5. Jaume Masià gana el título de Moto3, pero él y el Leopard acaban señalados

Uno de los momentos clave del domingo fue la resolución del título de Moto3 entre Jaume Masia y Ayumu Sasaki. El español cumplió con el requisito para ser campeón, ganó la carrera y el japonés fue sexto. Pero la forma de hacerlo trajo bastante polémica. Dos adelantamientos 'block and pass' del valenciano en la curva 6, en los que no tocó pero sí sacó de la trayectoria a su rival, aparentemente para hacerle perder puestos, le valieron un aviso por parte de los comisarios.

El Leopard Racing remató la estrategia una vez que Sasaki perdió algo de distancia con Masià, que se marchó en cabeza de carrera. El segundo piloto del equipo, Adrián Fernández, le hizo una maniobra similar al rival de su compañero para terminar de retrasarle y ayudar en la consecución del título. Las actuaciones seguramente no fueron merecedoras de sanción, como consideraron los comisarios, pero sí dejaron una muy mala imagen, de un título ganado de forma poco ética.

Aunque, lo que meno gustó en el paddock y entre los aficionados, fueron las declaraciones de Masià tras ser campeón: "Mi intención era seguir dándole caña [después del aviso de los comisarios]. Tenía unas ganas increíbles, pero al final me han calmado, aunque él seguía haciendo también el guarro. Ya desde Malasia teníamos una estrategia de que Adrián Fernández [le] siguiese, y me parece vergonzoso e inaceptable que Dirección de Carrera se rebaje al nivel de decirnos que Adrián no pudiese seguir a Sasaki, diciéndonos que no podía molestarle. Al final, les joda o no ha ganado un español y es lo que hay".

Sasaki respondió después: "Quería luchar de manera correcta con Masià porque, si hubiera perdido adecuadamente, lo hubiera entendido y le hubiera felicitado, también. Si iba todo a Valencia hubiera estado todo bien. Pero perder de esta manera, creo que no he perdido adecuadamente. Por eso no lo puedo felicitar, porque esto es una vergüenza". Lo cierto es que muchos se han puesto del lado de Sasaki en este asunto. El mismísimo Mick Doohan le dedicó un mensaje en Instagram, afeando la conducta de Masià, diciendo que tanto él como el Leopard merecían sanción.

6. El otro ganador en Qatar que merece un guiño, y que estará con Márquez en 2024

La victoria de Di Giannantonio en Qatar fue un momento especial, y la reacción de sus compañeros después de que lo consiguiera dijo mucho al respecto. Y aunque él no quiso ser el centro de atención, muchos se fijaron en él... y sobre todo en su jefe de equipo, Frankie Carchedi. El ingeniero ya guió a Joan Mir hasta el título mundial de 2020 y se unió al lado del box de Di Giannantonio en el Gresini para 2023, cuando Suzuki abandonó el campeonato a finales del año pasado.

La regularidad de Di Giannantonio en la segunda mitad de año se debe en gran parte a Carchedi. "Tengo que decir que mi equipo es fantástico", declaró Diggia el domingo. "Desde que Frankie Carchedi se unió a nuestro equipo, empezamos a trabajar muy estrechamente y hay una energía increíble dentro del box. Así que, carrera a carrera, empezamos a construir este rendimiento. Planificamos cada vuelta, y todo se ajustó al plan. Ha sido increíble". Hay que recordar que Carchedi será el jefe de equipo de Marc Márquez en 2024.

7. Aleix Espargaró vuelve a perder los nervios de forma desmedida

El altercado de Aleix Espargaró con Franco Morbidelli se ha convertido en uno de los temas de conversación del fin de semana. En la FP2, el italiano adelantó a Espargaró en la curva 5, antes de que el piloto de Aprilia fallara al intentar devolvérsela en el siguiente viraje. Ambos pilotos acabaron yéndose largo. Espargaró perdió la calma y golpeó a Morbidelli en el casco cuando el piloto de Yamaha trató de decirle que se calmara. El de Granollers fue sancionado con seis puestos en la parrilla de salida y con una multa de 10.000 euros.

Como era de esperar, Morbidelli no estaba contento con el incidente. Lo calificó de "gran falta de respeto" y añadió que "se le ha visto exagerar muchas veces en su carrera. Tiene muchos más episodios de los que avergonzarse que de los que enorgullecerse". Morbidelli tiene parte de razón. En la India, el #41 gritó a uno de sus mecánicos por mandarle salir cuando el pitlane aún estaba cerrado, al no haberse dado cuenta de un cambio de horario de última hora. Más tarde se disculpó por su reacción.

Queremos ver la emoción de los pilotos, y la adrenalina de las carreras es tal que las respuestas fogosas a los incidentes son comprensibles. Pero el arrebato de Aleix en una sesión intrascendente, y por un incidente que fue en gran parte culpa suya, fue totalmente innecesario. Y, como una de las voces razonables de la parrilla cuando se trata de cuestiones de seguridad, Espargaró corre el riesgo de perder su credibilidad en este sentido si no empieza a controlar mejor sus emociones.

8. Los comisarios deben mantener un criterio en sus penalizaciones para 2024

Los comisarios no vieron con buenos ojos la agresión de Espargaró, pero una vez más expusieron la incoherencia de sus propias reglas. La penalización se emitió sólo para el GP de Qatar, en lugar de para la próxima carrera en la que esté en condiciones de competir, como ha sido el caso desde el caos que la FIM provocó con su gestión de la sanción a Marc Márquez por su incidente con Miguel Oliveira en Portugal.

Sufriendo una pequeña fractura de peroné tras ser tocado por Oliveira en una caída en la primera vuelta de la sprint, cabía la posibilidad de que Espargaró no corriera el domingo. Por lo tanto, si hubiera sido descartado para participar, no tendría que haber cumplido su penalización después. Esto se debe a que la norma sobre el arrastre de una penalización sólo se aplica a los incidentes en los que el autor del mismo también se lesiona en él.

Como demuestra el caso de Aleix en Losail, un piloto puede cometer un error punible y resultar lesionado en un incidente no relacionado. Y de alguna manera, eso les exime de cumplir su sanción. Por qué es así, sólo lo sabe el Panel de Comisarios, que nunca habla con los medios para explicar sus decisiones.

9. 2023 no tendrá un gran premio con toda la parrilla completa

Puede que sea la temporada más larga de la historia de MotoGP, pero también terminará en Valencia sin que toda la parrilla de pilotos titulares haya competido completa en ninguna cita de 2023. La lesión de Oliveira lo ha certificado tras sufrir una fractura en el hombro, una lesión similar a la que dejó a Enea Bastianini fuera de los cinco primeros grandes premios del año.

El piloto del RNF se perderá el GP de Valencia y se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar lo suficientemente en forma como para iniciar la pretemporada de 2024 a principios de febrero. En categorías tan caóticas y tan largas como MotoGP, mantener las parrillas completas va a ser mucho más difícil en los próximos años si no se hace algo para gestionarlo mejor.

10. MotoGP empieza a perfilar el reglamento de motores de 2027

Antes del fin de semana, Motorsport.com reveló que MotoGP está considerando tener un motor de 850cc como parte de su marco reglamentario de 2027. Será el primer cambio significativo en el reglamento de motores desde 2012, cuando la categoría adoptó la actual fórmula de 1000cc y cuatro tiempos.

La idea de cambiar a motores de 850cc viene para intentar reducir la velocidad y mejorar la seguridad. La idea de este motor ha recibido la aprobación de Yamaha, Honda, Ducati y KTM, mientras que Aprilia cree que los motores actuales podrían modificarse en lugar de reducir su tamaño para lograr velocidades más seguras. El cambio en la normativa coincidirá con la introducción del combustible 100% de origen no fósil en 2027.

Dorna espera que ese reglamento atraiga al sexto fabricante de la parrilla. Otras áreas, como la aerodinámica y los dispositivos de salida, también se tocarán probablemente en el nuevo paquete de normas. Podría decirse que una reducción en este aspecto sería mucho más beneficiosa para la seguridad general de MotoGP, además de tener un impacto positivo en las carreras, que un cambio en el tamaño del motor.