Espargaró: "Morbidelli cruzó una línea sagrada al hablar de mis hijos; eso no quedará así"

Franco Morbidelli y Aleix Espargaró tuvieron un encontronazo en pista durante el primer entrenamiento del sábado, que terminó con una colleja del segundo. La acción le valió al corredor de Aprilia una sanción de 10.000 euros y la pérdida de seis posiciones con vistas a la parrilla de salida de este domingo. Además de eso, el todavía piloto de Yamaha se despachó a gusto con su rival, a quien tachó de violento y de ser un habitual en este tipo de fregados.

"Lo hemos visto reaccionar de forma exagerada muchas, muchas veces a lo largo de su carrera. Tiene muchos más episodios de los que avergonzarse que de los que estar orgullosos. Me pregunto qué les dirá a sus hijos", soltó el corredor romano.

La lesión que sufrió Espargaró en el arranque de la prueba al sprint, y que este domingo le llevó a abandonar al poco de comenzar la carrera larga, le impidió replicar a su oponente, algo que sí pudo hacer este domingo. Al igual que había hecho en la jornada previa, Espargaró volvió reconocer su error por haber perdido los nervios, aunque invitó a ampliar la perspectiva para no quedarse solo con el gesto.

"Mi versión no cambia. Obviamente me equivoqué, y mi salida fue nefasta. Pero puedo asegurar que yo no quise darle en el casco, solo le quise apartar", convino Espargaró. "Si solo ves la parte final de la secuencia, me merezco esa sanción y es muy feo. Pero es injusto porque Franco lleva un año y medio paseándose por los circuitos, y en cada carrera molesta a uno o a otro", prosiguió el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona), antes de apostillar: "La semana pasada llamó perro a Marc [Márquez] con la mano. Yo me equivoqué mucho en mi reacción, pero no vale mirar solo la última parte de la secuencia".

Para Espargaró, lo peor de todo el conflicto fueron los ataques de Morbidelli hacia él, sobre todo en el punto en que se refiere a su familia, y más concretamente, a sus hijos. El #41 advirtió que esa reacción no quedará impune.

"Lo que me jodió mucho es que en sus declaraciones metiera a mi familia y a mis hijos. Allí cruzó una línea muy sagrada; eso no quedará así", espetó el catalán, que hará todo lo que esté en sus manos para correr el fin de semana que viene, en Valencia, donde se celebra la última parada del calendario. "Voy a intentarlo, lo pondré todo de mi parte. La fisura en el peroné es severa, pero el problema es la inflamación. Los nervios están llenos de sangre", zanjó Espargaró.