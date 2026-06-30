La carta de despedida de Quartararo a Yamaha, más que "solo un equipo"

Yamaha confirmó este martes que Fabio Quartararo y Alex Rins no seguirán en la temporada 2027 de MotoGP, poniendo fin a una pareja de pilotos que en este 2026 cumple su tercer curso juntos.

Para el francés, la despedida resulta especial, porque si bien los últimos cuatro años han sido de sufrimiento, sin victorias, con solo cuatro podios desde 2023 y con el 9º puesto de 2025 como mejor resultado de ese periodo, en la relación completa no se puede obviar el subcampeonato de 2022 y sobre todo, el título de campeón de 2021.

Con eso se queda Fabio Quartararo, que el próximo año recalará en Honda sin saber aún si los nipones se decidirán por David Alonso o por Diogo Moreira como compañero suyo.

Y en la 'carta' publicada en redes sociales, Quartararo habló del momento adecuado para asumir un nuevo reto y empezar de cero, en un mensaje lleno de palabras de agradecimiento a Yamaha.

La despedida de Quartararo a Yamaha

"Tras ocho temporadas, ha llegado el momento de cerrar un capítulo importante de mi carrera".

"Quiero agradecer sinceramente a Yamaha por brindarme la oportunidad de competir al más alto nivel, por creer en mí y por apoyarme durante todos estos años".

"Juntos, compartimos momentos inolvidables: un título mundial, once victorias, podios, poles y, sobre todo, una increíble trayectoria personal y deportiva que siempre llevaré conmigo".

"Yamaha no es solo un equipo para mí; es parte de mi historia, de mi crecimiento como piloto y como persona".

"Hoy siento que es el momento adecuado para asumir un nuevo reto, empezar de cero y proyectarme hacia nuevos horizontes".

"Gracias por todo. Eternamente agradecido".

Por parte del equipo, el anuncio llegó con dos vídeos publicados sobre sus pilotos. En el caso del 'Diablo', Yamaha resumió: "Un piloto que ayudó a definir una era. Campeón del mundo. Ganador de carreras. Hombre de equipo. Gracias, Fabio Quartararo, por el compromiso, la pasión y los momentos inolvidables que traes a Yamaha MotoGP".

Ahora, y antes de la separación definitiva, a equipo y piloto les quedan 12 fines de semana juntos hasta el final de temporada, con el objetivo de acabar de la mejor manera una relación que fue gloriosa y que ahora mismo está en su mayor crisis de resultados, 14º en el campeonato de pilotos 2026 y sin victorias desde el 19 de junio de 2022, hace ya más de cuatro años.