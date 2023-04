Raúl Fernández, contento tras su paso adelante en Argentina

Cargar el reproductor de audio

Raúl Fernández vivió un Gran Premio de Argentina bastante positivo. Si bien es cierto que Aprilia no consiguió mostrar en mojado el potencial que tuvo en Portimao o en Termas de Río Hondo durante la jornada del viernes, que se disputó en seco, lo cierto es que el piloto español del RNF sí se encontró más cómodo con la moto de Noale durante la segunda cita de la temporada 2023 de MotoGP.

Si bien el sábado en la prueba al sprint no destacó tanto, 14º en un día en el que Maverick Viñales logró alcanzar la séptima posición, el domingo en la carrera principal sí que estuvo cerca de los pilotos oficiales. De hecho, repitiendo la 14º plaza del día anterior, consiguió colarse entre el piloto de Roses, 12º, y Aleix Espargaró, que tras una carrera "de pesadilla" se tuvo que conformar con el 15º lugar.

Al término de la carrera en Argentina, el piloto madrileño expresó sus buenas sensaciones en una conversación con distintos medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Sinceramente, estoy contento del gran paso que dimos desde el viernes hasta el domingo. El sábado nos quedamos cerca de pasar a la Q2, constantes. Así que estoy contento porque he conseguido pelear con los pilotos oficiales, que es nuestro objetivo, pero también estoy frustrado porque creo que no es la posición que nos merecemos", dijo.

Posteriormente, trató de explicar el domingo complicado de los de Noale: "Aprilia es una gran fábrica, estoy muy contento de estar aquí y no lo cambiaría por nada, pero sí creo que el carácter de la moto por algunas razones no funcionó en esta carrera. Son tres motos diferentes [las de Maverick, el de Aleix y el de Raúl], tres estilos diferentes, con tres configuraciones diferentes y el resultado ha sido el mismo", comentó.

Sin embargo, Fernández ya miraba de cara al futuro nada más finalizar la carrera: "Creo que es algo que tendremos que trabajar para el futuro. Por mi parte intenté dar el 100 por 100. Pero bueno, estoy contento del gran paso que he dado en mi estilo y con mi confianza con la moto".

"Tenía que entender más la electrónica. No era algo de la moto, sino algo mío. Era algo a lo que creo que no le estaba sacando el suficiente partido y he mejorado muchísimo, y se ha visto. Tanto el sábado como el domingo estuve muy cerca de los pilotos de fábrica y es lo que me reconforta", añadió.

Finalmente, hizo un resumen de su buen feeling: "Durante el fin de semana hemos progresado y el objetivo de estar con ellos está ahí. Aprilia está haciendo un gran trabajo, tenemos muchos puntos fuertes en la moto y simplemente queda pulir algún detalle para el futuro", cerró de cara a las próximas carreras de la temporada.