Aleix: “Fue una pesadilla, parecía que había pinchado”

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró vivió este domingo una de sus carreras más complicadas en MotoGP. El piloto de Granollers pasó en el GP de Argentina 2023 a ser el más rápido en seco, en la combinada de los entrenamientos del viernes, a vivir un auténtico calvario en agua durante la prueba principal. Y es que el español no pudo pasar de la décimo quinta posición, que únicamente le otorgó un punto de cara a la clasificación general.

Tras no poder terminar la carrera al sprint del sábado, el español tenía ganas de destacar en uno de sus trazados favoritos. Sin embargo, la lluvia, que evitó la existencia de un carril seco tras Moto2, lastró todas sus opciones. Desde el comienzo Aleix Espargaró se vio relegado a las posiciones traseras de la tabla y finalmente solo pudo acabar delante de Pecco Bagnaia y de Brad Binder, que sufrieron dos caídas.

Así fue la carrera en Termas: Inapelable triunfo de Bezzecchi en Argentina; resbalón de Bagnaia

Tras bajarse de la moto, el #41 achacó al líquido elemento sus problemas durante la jornada del domingo: "Una pena no poder pelear por la victoria en uno de mis circuitos favoritos por culpa de la lluvia. Pero eso no es excusa; hay que correr en seco y en mojado. Fue una pesadilla, una de mis peores carreras en MotoGP", dijo, tajante.

"Parecía que el neumático trasero estuviera pinchado y no tenía nada de tracción. Rodamos muy lentos, y apenas podía abrir gas en las rectas porque la rueda derrapaba mucho. Se me hizo muy largo", añadió, en una jornada complicada no solo para él, sino también para Aprilia. Y es que no le fueron mucho mejor las cosas a Maverick Viñales, que solo pudo ser 13º.

Además, Espargaró también habló de Marco Bezzecchi, ganador de la carrera y nuevo líder del Mundial de MotoGP. Aleix apunta ya al gran nivel del italiano y avisa sobre que puede no ser flor de un día: "Bezzecchi es un líder más sólido de lo que parece, porque en seco fue el más rápido, y después ser capaz de ganar en agua, dice mucho. Hay que contar con él", finalizó.

Aleix Espargaró sale de Argentina como décimo tercer clasificado del mundial de pilotos, con 12 puntos y a 38 del piloto del Team VR46.