Viñales, confiando tras Argentina: "Las sensaciones fueron buenas"

Ni Maverick Viñales ni Aprilia tuvieron la mejor de las carreras este pasado domingo, en el GP de Argentina 2023 de MotoGP. Tras un gran inicio de año en Portimao, donde terminó segundo la carrera principal, el piloto de Roses llegaba con un gran ánimo a Termas de Río Hondo, unas buenas sensaciones que se confirmaron el viernes durante los entrenamientos, pues las dos motos oficiales de Noale lideraron la combinada de tiempos en condiciones de seco.

Sin embargo, todo cambió en los dos días posteriores. En la prueba al sprint, Viñales sí que consiguió arañar tres puntos al terminar séptimo, pero Aleix Espargaró acabó en el suelo. Ya el domingo, la carrera principal fue un desastre para los italianos: Viñales no pudo pasar de la duodécima posición, Raúl Fernández fue 14º con la moto del RNF, y Aleix Espargaró terminó 15º en una carrera de apenas 17 pilotos.

Mientras que su compañero catalogó la carrera como una "pesadilla", Viñales también reconoció al campeonato que la carrera no había ido según sus planes, sufriendo especialmente con la tracción: "No pude hacer la carrera que quería, pero es algo que debemos entender y mejorar. Nunca habíamos corrido con la moto en estas condiciones, así que necesitamos datos. No parecíamos estar tan mal ayer cuando la pista estaba más seca, pero con mucha agua yo sufría mucho con la tracción, especialmente en la rueda trasera".

Sin embargo, el piloto catalán quiso centrarse en las bondades de la Aprilia, que también pudieron verse durante el fin de semana en Termas de Río Hondo: "El agarre era bueno, y la parte delantera de la moto sí estaba funcionando bien. Tenemos un buen potencial en la frenada y en la entrada de las curvas. Para mí el problema fue solo de aceleración, debe ser algo de puesta a punto".

Por último, Viñales fue optimista y se centró en las buenas sensaciones, pensando ya en la carrera de Estados Unidos de dentro de dos semanas: "Sinceramente, el fin de semana fue bien. El resultado del fin de semana no fueron los esperados, pero las sensaciones fueron buenas. Me sentí rápido, especialmente en seco. Tenemos una buena motivación para Austin, una pista que me gusta y en la que seré muy rápido. Debemos seguir concentrados y teniendo confianza".

