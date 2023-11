Viñales: "Me sorprendió lo rápido que fuimos todos, es una locura"

De todo lo que dejó el viernes del Gran Premio de Valencia de MotoGP, algo que se puede destacar es la rapidez durante los entrenamientos libres. Aunque el nuevo asfalto del Circuito Ricardo Tormo dejó algunas dudas por las caídas con diversos compuestos, como expresó Alex Rins, lo cierto es que la mayoría de los pilotos de la categoría reina elogiaron la velocidad de la pista, que quedó patente en la Práctica vespertina.

Y es que hasta cinco pilotos rodaron por debajo del récord de Jorge Lorenzo establecido en la temporada 2016, de 1:29.401. Empezando por Maverick Viñales, que lideró con un registro de 1:29.142, y siguiendo con Jorge Martín, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi, que finalizaron detrás.

El propio Viñales ya esperaba en la previa de la última cita del año arrancar por todo lo alto el viernes, pero lo cierto es que tras los entrenos se mostró sorprendido por la velocidad, como expresó a diversos medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Ha ido bien. Estamos prestando mucha atención al agarre y al equilibrio de la moto, como mencioné", empezó diciendo Maverick. "Esta es una herramienta que tenemos que al final es correcta. Así que eso nos da muchas esperanzas para, durante el fin de semana, mantener este nivel. Y nada más. Sólo quiero disfrutar mañana y empujar al límite para hacer algo increíble".

"Me sorprendió el tiempo. Quiero decir, la posición, sé que puedo hacerlo [liderar], pero el tiempo es increíble. Pero de todo el mundo. Así que me dije, vale, tal vez 29.3 es suficiente, pero 29.3 era para ser séptimo. Es una locura lo rápido que fuimos", siguió.

El de Roses lo achacó a la pista y a las gomas Michelin: "Los neumáticos funcionan bien. La pista está en un buen nivel. Y cada vez somos más rápidos". Y eso que espera dar un paso para la jornada del sábado: "Vamos a tratar de perfeccionar la vuelta de mañana. A ver si podemos estar en el 1:28. Esto significará primera fila, y ese es el objetivo. Ya veremos. Al final, tenemos las herramientas para hacer un buen balance de la moto y hacer una buena vuelta. Obviamente, el tiempo [meteorología] va a ser diferente, porque va a hacer frío, pero también es un paso para la moto. Cuando hace frío, es más rápida".

El #12 destacó que la sesión de clasificación será la clave para cerrar 2023 de una manera fantástica, y que en carrera todo residirá en tratar bien al neumático duro, su "única opción". Y también se pronunció sobre si el ir rápido el domingo significará que los problemas que ha estado sufriendo cuando aumenta el agarre son ya del pasado: "Creo que sí. Eso es lo que intentamos confirmar en Sepang. Allí lo identificamos el sábado, así que damos un gran paso para el domingo. Y luego en Qatar trabajamos, entendimos lo que teníamos que tocar en la moto para cambiar el equilibrio y aquí intentamos confirmarlo para estar seguros de cara a la dirección de la nueva moto, que esto es muy importante".

Finalmente, Viñales confirmó que no ha habido cambios en el embrague para las salidas: "No, sinceramente no. Acabamos de mejorar el compromiso entre la potencia y cómo reacciona el embrague. Así que hay una diferencia. Pero aún estamos lejos. La cosa es que hacemos una buena salida, pero todavía estamos lejos de la KTM y quizás de Jorge. Pero sé muy bien que Savadori [probador de Aprilia y sustituto de Oliveira este fin de semana] está usando un embrague diferente, un embrague nuevo, que Aprilia y yo deseamos que sea el paso", finalizó.