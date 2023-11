Márquez: "Ole por Martín, para ganar un Mundial uno se busca la vida"

En su último gran premio con Honda, Marc Márquez tiene la motivación extra de intentar conseguir un buen resultado, a poder ser un podio el domingo, para compartirlo con su grupo de trabajo, sus mecánicos, los amigos que le han acompañado los últimos diez años en Honda.

El catalán no ha podido empezar mejor el fin de semana, colocado entre los más rápidos y clasificado para la Q2, de momento se cumple el plan y con las sensaciones vistas no se puede descartar el podio.

"Si la carrera fuera mañana por la mañana no lo descartaría, con los ritmos de este viernes por la tarde se podría pensar en un top cinco, incluso si se cuadrase todo, en un podio", explico Marc al final del día en Cheste.

"Pero creo que mañana sábado todos empezaran a ir más rápido, ya del FP1 a la sesión de la tarde del viernes la gente ha apretado mucho, siempre he tenido la facilidad de llegar al limite muy rápido, y es lo que he hecho hoy en los dos entrenamientos, luego ya me he quedado ahí. Todo dependerá de la clasificación, si hacemos una buena Q2, con el ritmo y la intensidad de hoy, y la confianza, veremos si podemos hacer un mejor resultados que en las últimas carreras", añadió.

Rápidamente las preguntas a Marc derivaron en la pelea entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín por el título, y la guerra sicológica del español en la parte final de la Práctica de la tarde, en la que el italiano ha quedado fuera de la Q2.

"Ole por Martín, y ya está. Está dentro del reglamento y del límite, seguro que saldrá el típico que dirá que no le gusta, pero para ganar un Mundial uno se busca la vida de cualquier manera y Martín este fin de semana está por detrás (en la general) y lo que tiene que buscar es intentar desestabilizar a Pecco de la manera que pueda, siempre dentro del límite y del reglamento", expuso.

"Y eso es lo que ha hecho, o me dicen que es lo que ha hecho, porque yo no lo he visto, pero me lo han contado. Le ha salido bien y mañana Pecco tiene extra de trabajo, y en las carreras Jorge deberá hacer lo mismo, y veremos como lo afronta Bagnaia. Esto al final es motociclismo y al que le guste bien, y al que no, también", se mostró enérgico.

Volviendo al plano personal, le preguntaron si iba a ir a por todas o a terminar el fin de semana encima de la moto.

"Me gustaría terminar la carrera, el año pasado dije que o puerta grande o enfermería, y la cosa acabó mal. Este año, en una carrera todo puede pasar, vamos a coger riesgos porque todos irán muy rápido, como esta la cosa Martín seguro que va a ir muy deprisa, y todos tienen ganas. Pero me gustaría acabar la carrera, pero si no la acabo, tampoco se termina el mundo".

Sobre si aprovechará la inercia para intentar ganar la sprint o si prefiere un podio el domingo, lo tuvo claro.

"Prefiero un podio el domingo que ganar el sábado, al final es la carrera larga y es con lo que terminas y te quedas, no digo que sea el objetivo, es una moto critica, hoy se han caído las tres Honda, así que no es fácil pero es lo que me gustaría".

El martes Luca Marini se va a subir a la moto de Marc en el test de pretemporada 2024, le pidieron un consejo para el italiano.

"Paciencia y ya está. Llega de una moto bastante diferente, igual que yo, que deberé tener paciencia, en un proyecto no se acaba todo el primer día, es cuestión de construir", antes de negarle al hermano de Valentino Rossi el 'secreto' de esta moto: "Si hay un secreto, no se lo he dicho ni a mi hermano, no se lo voy a decir a Luca Marini", zanjó.