Quartararo: "Márquez va a dar mucha caña en 2024"

Fabio Quartararo era uno de los pilotos que tenía señalado en rojo este martes, fecha del test de Valencia de MotoGP, primera prueba real de la temporada 2024. Y es que, como en cada jornada de pruebas, el francés espera que Yamaha le entregue alguna mejora en su M1 que le ayude a salir de la crisis que está viviendo en los últimos tiempos, y que ha provocado que la marca japonesa reciba el mayor rango del nuevo sistema de concesiones para el próximo año.

Lo cierto es que, en el test del Ricardo Tormo, el 'Diablo' fue de menos a más. Así como Honda se mostró con una RC213V revolucionada desde el punto de vista aerodinámica, el trabajo de la casa de Iwata no fue tan vistoso de primeras. Quartararo fue mejorando con el paso del día, hasta que por la tarde marcó un crono de 1:30.022 que le dejó duodécimo, a casi 8 décimas del mejor registro, y que estuvo a punto de mejorar al final.

La clave era ver si el #20 había encontrado lo que esperaba en el test. Al ser preguntado por eso mismo en DAZN, lo cierto es que el piloto de Niza fue un poco ambiguo, diciendo que sí habían visto "cosas positivas", aunque, como ya repitió otras veces, queda trabajo por hacer. La gran noticia fue, aparentemente, la aerodinámica.

"A ver, vamos a reformular un poco...", empezó diciendo sobre el test había sido la respuesta a sus problemas. "Hemos tenido que probar varias cosas. No hemos podido ir rápido realmente, pero hemos encontrado cosas positivas. Pero hay mucho trabajo para ajustar la moto sobre todo".

"Sobre todo con la aerodinámica creo que hemos dado un paso adelante. Falta realmente ajustar un poco el 'setting'. Ha sido un test donde el objetivo era saber un poco la dirección. Sabemos dónde ir, pero hay que trabajar mucho para conseguir nuestros objetivos", continuó.

El chasis y el motor, sin embargo, no le terminaron de convencer tanto, especialmente lo primero: "Hacia dónde ir es difícil decirlo, pero sobre todo [hay que] encontrar un equilibrio en el balance de la moto, que con la nueva aerodinámica cambia bastante, cuando piloto no es lo que más me gusta, pero hemos encontrado cosas positivas".

"Hemos trabajado en un nuevo chasis, pero que no ha dado un buen 'feeling', y bueno, el nuevo motor, que parece que va un poquito mejor, pero aún faltan pasos. Con la aerodinámica sí que estamos contentos", siguió detallando.

Por último, Quartararo se refirió a Marc Márquez, que sí pudo dejar atrás su equipo japonés en problemas para empezar una gran época en Ducati. Fabio no se mostró sorprendido por su nivel, y ya le espera para 2024: "Nada, no me ha sorprendido. Incluso me estaba riendo cuando estaba haciendo la vuelta, porque ya en las primeras se veía y parecía que ya había rodado este año con la moto. Se encontraba muy bien, va a dar mucha caña el año que viene", remachó.