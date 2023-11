Puig: "Márquez estará luchando por el Mundial al cien por cien"

Tras la marcha de Marc Márquez y los profundos cambios que está viviendo el equipo oficial Honda en el Mundial de MotoGP, la casa de Tokio ha puesto en pista este martes un nuevo prototipo completamente nuevo en manos de sus pilotos, con un Joan Mir, que recibe la tripulación dejada por Márquez, al frente.

En palabras con la plataforma DAZN, Puig admitió que este martes para Honda era un reinicio, una especie de cambio de ciclo.

"Más que un cambio de ciclo es un cambio de piloto", subrayó Puig aún compungido por la pedida de Marc. "Es una nueva temporada, una nueva moto y un nuevo piloto. Hemos encontrado cosas que han mejorado y otras no, pero hacia tiempo que uno encontrábamos una mejoría en unas partes de la moto tan importantes", mostró cierto optimismo el expiloto.

"Es una mejoría general y afecta un poco a la tracción de la moto y eso esta bien", añadió.

"Todavía queda trabajo para hacer, pero hemos notado un cambio en tendencia a mejor", subrayó.

Una de las mejoras de la RC213V 2024 es la perdida de peso, que algunos sitúan en bastante kilos.

"Sí, hemos bajado bastante de peso, bastante, y era un tema importante porque eso en una moto siempre lastra a la hora de frenar o cambiar de dirección, aún sin tocar nada de una moto, si la bajas de peso automáticamente mejoras", admitió.

"Donde mas retrasados estamos es en la aerodinámica, estamos probando cosas y diría que con más dirección que antes", aunque aún lejos de la excelencia de Ducati.

Otra de las novedades es la llegada de Luca Marini al equipo oficial.

"Viene de correr con una Ducati, seguramente nos va a dar información, debido a la situación con lo ocurrido con Marc no quedaba muchas opciones. Él tenía mucho interés, nos contacto y fue el que más interés mostró, por eso lo elegimos", dijo, aunque Puig estaba en contra de ese fichaje, impuesto por Tokio.

Otro cambio es el de las tripulaciones, la de Márquez se la queda Mir y la del mallorquín para a Marini.

"Más que nada porque tenia sentido, creemos, que el jefe de mecánicos español estuviera con el piloto español y el jefe de mecánicos italiano, con el piloto italiano, siempre te puedes entender un poco mejor con alguien de tu propio idioma y nacionalidad", apuntó.

Otro tema importante es el de las concesiones ya aprobadas por la FIM.

"Sí, creo que sí, esto esta hecho para eso, para que las fabricas que estén retrasadas mejoren, no es automático pero acorta el periodo de recuperación que es lo que nos esta faltando".

Con las nuevas concesiones, tanto Honda como Yamaha podrán usar a sus pilotos oficiales en el shakedow del 1 y 2 de febrero en Sepang.

"Esta por ver, tiene sus cosas, tampoco puedes utilizar pilotos oficiales a saco, porque son muchas carreras, no se les puede destruir ya en cinco días de test a principio de temporada".

Por último, le preguntaron a Puig si había visto el debut de Márquez con la Honda.

"He visto que se ha bajado de la moto y estaba contento, no hay que ser muy listo para saber que iba a ser así", dijo antes de que le preguntaran si se alegraba por él. "¡Claro que me alegro!, creo al cien por cien que estará peleando por el Mundial", zanjó el team manager de HRC.