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Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"

Pol Espargaró estaba en Portimao, ante todo, para cumplir con su labor de comentarista de DAZN, pero tuvo que subirse de manera inesperada a la KTM para sustituir a Maverick Viñales.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 20 nov 2026, 19:05

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Pol Espargaró

Foto de: Tech3 Racing

Por más que Maverick Viñales ya hubiera dicho en Qatar que su situación era muy complicada y que estaba valorando no correr, no estaba previsto que Pol Espargaró tuviera que sustituirle este viernes al manillar de su KTM, con un aviso de última hora y deprisa y corriendo.

Recuerda:

Viñales disputó los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de Portugal, pero cuando quedaba menos de una hora para que tuviera lugar la Práctica en Portimao, Tech3 anunció que el de Roses se bajaba de la moto. Lo hizo al ser la pista lusa demasiado demandante para su estado físico, habida cuenta de que sigue arrastrando la lesión que sufrió en el hombro izquierdo a mediados de 2025.

La escudería francesa también anunció que sería el menor de los hermanos Espargaró, probador de KTM, quien se subiría a la RC16 restante para el resto del fin de semana, para que Viñales trate de coger fuerzas de cara a Valencia.

La cosa es que Pol Espargaró se encontraba en el Autódromo Internacional del Algarve, pero no originalmente para correr, sino para cumplir con su labor de comentarista en DAZN, la televisión que retransmite MotoGP en España. Así, la plataforma ha perdido a uno de sus activos (de hecho, el jefe de Tech3, Nicholas Goyon, fue entrevistado por la reportera principal de la casa, Izaskun Ruiz, y dio las gracias a DAZN por cederles sin problemas a 'Polyccio').

Una vez que Pol Espargaró se subió a la moto, completó la Práctica y finalizó con el vigésimo mejor tiempo (1:39.096), antepenúltimo y por delante de Augusto Fernández, sustituto de Toprak Razgatlioglu, y de Iker Lecuona, sustituto de Pecco Bagnaia en el equipo oficial de Ducati. El #44 tuvo que volver a la moto, además, en uno de los lugares que peor recuerdo le trae, ya que fue en Portimao donde sufrió las graves lesiones que, a la postre, terminaron por poner fin a su carrera deportiva como piloto titular.

Al término de la jornada, Espargaró explicó a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, cómo se forjó la llamada de KTM y cómo tuvo que prepararse sin esperárselo.

"Ha sido realmente complicado. Ha sido todo con una hora y media de antelación. Teníamos más o menos el material controlado, que viajó por toda la gira asiática en caso de que Maverick no estuviera bien y nada, me ha tocado pilotar. Primero de todo, dar las gracias a DAZN y pedir disculpas. A los espectadores, que están viendo las motos en casa y que esperaban algún comentario tonto [entre risas]. Y a Izaskun Ruiz sobre todo, que lo va a sufrir de algún modo y tiene que cambiar toda la escaleta del fin de semana, justamente por esto".

"Maverick estáviajando de vuelta para casa. Este es un circuito que sabíamos que era realmente físico y complicado para lesiones como la que tiene él. El plan es que vuelva a casa, intenta recuperarse para Valencia y ver a ver si es capaz de pilotar allí. Mañana saldré yo también.

"No me ha dado tiempo de ser consciente de todo lo que estaba pasando, y realmente en un circuito así que es tan complicado, tienes mucho tiempo para visualizar lo que puede ser el fin de semana, y en mi situación no tienes ese tiempo para hacerlo. He pasado un pelín, quizás, de miedo en el box antes de salir, de decir, 'ostras, ¿qué es lo que va a pasar?' Aquí tuve un accidente grande. Y hay muchos momentos que no los tienes del todo controlados. Saltarte el FP1 o salir a pista para la Práctica, donde todo el mundo ya va caliente y haciendo tiempos rápidos, es una locura".

"Quizás es por esto lo que el campeonato busca para el año que viene, que las motos estén siempre en pista. Las 850cc son más amigables para este tipo de situaciones, los neumáticos quizás también, son más fáciles de calentar, se sienten un poquito más blanditos, pero con las 1000cc y los Michelin es realmente difícil".

"Mi mujer me ha pedido sobre todo, y yo tampoco quería, cometer un error grande. Se pueden cometer errores, como una pequeña deslizadita que he tenido, pero es evidente que en estas MotoGP de hoy en día, con estos neumáticos, tienes que tener todo muy claro, porque si no los accidentes son muy grandes. Y yo lo he vivido en mis propias carnes aquí en Portimao, por lo tanto era importante construir de la mejor manera, y cuando me sintiera a gusto pues intentar hacer una vuelta como he hecho, pero aún estoy lejos de ser competitivo, está claro", cerró.

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