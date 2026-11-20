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MotoGP GP de Portugal

Martín: "Si no estás al 100% en una pista como Portimao es difícil ir rápido; esperaba tener un pelín más"

Jorge Martín evitó por los pelos tener que pasar por la Q1 el sábado en Portimao y reconoce que el circuito es de los que le resulta complicados al no estar al máximo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 20 nov 2026, 18:06

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

No tuvo un viernes fácil Jorge Martín en Portimao. El piloto español llegaba al Gran Premio de Portugal confiado de que estaba cerca del 100 por 100 físicamente, pero encontró más dificultades de las esperadas este viernes, al toparse de frente con una de las pistas más físicas del calendario de MotoGP, que incluso ha hecho que Maverick Viñales se baje de la moto prematuramente.

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El piloto de Aprilia hizo una buena mañana en una sesión menos demandante, al terminar segundo los Libres 1 a apenas 142 milésimas de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, pero por la tarde, cuando los pilotos apretaron para buscar el pase directo a la Q2, le costó más. 'Martinator' estuvo parte del entreno fuera del corte, y solamente una última vuelta de 1:37.758 le valió para colarse en el corte, en décima posición y por una décima sobre Ai Ogura.

"Típico viernes", empezó diciendo Martín a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Está claro que Portimao es una pista la que, si no estás al 100% físicamente, mentalmente es muy difícil ir rápido. Por la mañana he estado muy desconectado, pero por la tarde he encontrado un poco las sensaciones. Al final he acabado a unas décimas de Marco, que ha sido un poco la referencia obvia, así que no está tan mal. Creo que hemos hecho un gran paso al final de la Práctica, y a ver si para mañana puedo dar otro pasito".

Durante el primer entrenamiento libre, se vio a Martín hacer gestos para soltar tensión en una mano y un brazo. El madrileño lo explicó: "Es la consecuencia de estas últimas semanas. En esta parte de campeonato, llegar en estas condiciones no es lo más idóneo y está claro que me duele todo. Me duelen las manos, me duele la espalda, me duele todo, pero bueno, es parte de mi trabajo. No es ninguna excusa, tengo que intentar rendir con lo que tengo al 100%, o sea, a lo que dé".

"Está claro que no estoy al 100%, pero si estoy al 80 pues haré el 80, y es lo que estoy intentando hacer. No es la mejor pista, repito, para no estar al máximo porque con todas las subidas y bajadas hay mucho riesgo en todos los sitios, y no te puedes desconcentrar en ningún sitio porque es peligroso. Pero es la situación que tengo y es con lo que estoy peleando".

Cuestionado sobre si esperaba un poco más en el apartado físico, Martín reconoció que sí: "Esperaba un pelín más, pero está claro que no hay nada que se parezca a pilotar una MotoGP. Yo en casa podía hacer vida normal, todos mis entrenos con normalidad, pero llevar una MotoGP es otro nivel, y más en esta pista. Creo que es muy duro, pero como he dicho no es excusa. En la moto, lo que es dolor, al final tampoco tengo tanto, porque con la adrenalina tapas todo, pero sí que es verdad que ahora estoy destrozado y lo que quiero es irme a descansar, porque mañana tengo ya una carrera".

El de San Sebastián de los Reyes tiene claro lo que le falta para pelear por la victoria en la prueba corta: "Exactamente, cuatro décimas. Por suerte, parece que lo que pierdo es en el último sector, así que esto es bueno porque está muy focalizado ahí. Me tendré que enfocar en cómo mejorar, porque creo que en el resto del circuito voy bastante bien. Creo que tanto en ritmo como en 'time attack' es esa diferencia [de cuatro décimas] que es lo que me aleja ahora mismo de pelear por la victoria".

"Se pueden encontrar esas cuatro décimas, aunque todos mejoran también, entonces igual ahora son cuatro, pero mañana son dos más, entonces no lo sé. Yo estoy haciendo mi máximo, haré lo que pueda hasta que acabe el año. Está claro que sacar energías en esta parte de la temporada es mucho más complicado, sacar la motivación es muy difícil, pero bueno, es mi trabajo y haré lo que pueda para seguir mejorando".

Motorsport.com preguntó al campeón de 2024 si el hecho de que varios pilotos estén en un grupo, incluido Marc, puede ayudarle o perjudicarle de cara a llevar la pelea por el título al domingo bajo su punto de vista, a lo que contestó: "Yo creo que tengo que intentar ser más rápido, si no soy rápido da igual pensar en el campeonato o no, así que lo importante ahora es enfocarme en cómo ser más competitivo, intentar pelear con los primeros para ganar, y eso es lo único que me tengo que concentrar".

Por último, sobre si la batalla que mantuvo con Marc Márquez en la sprint de Australia, en la que se acabó lesionando, le puede servir de aprendizaje y lección, contestó: "Seguramente de todo se aprende, en Australia estuve un pelín agitado, la moto no iba como me gustaría y estaba pilotando de más. Está claro que eso es algo que he aprendido del pasado, he aprendido, por desgracia de las caídas, que no hay que pilotar de más. Espero encontrarme en la misma situación, porque al final pelear de tú a tú con Marc siempre es bonito, y ojalá nos lo encontremos mañana", cerró.

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