Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Portugal
Alex Márquez lidera la Práctica del GP de Portugal sorprendiendo a los favoritos
Alex Márquez se operó del hombro derecho y no viajó a Qatar, para recuperarse a tiempo y poder afrontar las dos últimas carreras de la temporada. El de Gresini logró ser el más rápido en la primera jornada del GP de Portugal.
Germán Garcia Casanova
Editado: 20 nov 2026, 16:17
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Alex Márquez
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Portimao (Enviado Especial).- Mientras todo el mundo esperaba la aparición de las Aprilia delante en el arranca del Gran Premio de Portugal, finalmente fue la Ducati de Alex Márquez la que dominó la hoja de tiempos en la Práctica del viernes, que da acceso, a los diez primeros clasificados, para disputar directamente la Q2 que dibuja la parrilla de salida del fin de semana.
El de Gresini, lesionado en su hombro desde el grave accidente de Barcleona, pasó por el quirófano justo después de Malasia, hace tres semanas, para poder correr en Portiamo y Valencia, y sobre todo para estar recuperado de cara al test de Cheste el 1 de diciembre, donde se subirá por primera vez a la KTM oficial de 2027.
La idea inicial era no apretar ni fatigarse más de la cuenta, dando menos vueltas pero de más calidad, pero a última hora, con menos de dos minutos para el final, Alex cerró un giro en 1.37.350, aún por encima del record de la pista (1.37.226), pero suficiente para liderar la jornada por delante de Fabio Di Giannantonio, que acabó a 82 milésimas. ambos con goma blanda trasera nueva.
Tercero acabó Marco Bezzecchi, seguramente el que mejor ritmo de vuelta tiene, pero que ni montando tres juegos de gomas nuevas, con blanda trasera, logró superar a las dos Ducati. Cuarto fue Pedro Acosta, exprimiendo como siempre la KTM, igual que Johann Zarco la Honda, que colocó quinta en los tiempos.
Marc Márquez, que este sábado en la sprint tendrá su primera bola de partido del fin de semana para ganar el título, acabó sexto, con mucho problemas en el tren delantero de su Ducati, que tuvo que ir afinando durante la sesión. Al final, con la segunda moto, llegó a colocarse segundo, para bajar al sexto puesto.
Brad Binder cerró una vuelta rápida para acabar séptimo, por delante de Fermín Aldeguer, que llegó a liderar sin poder replicar una segunda vuelta rápida.
Las últimas posiciones del top 10 para pasar a la Q2 fueron para las Aprilia de Raúl Fernández y Jorge Martín. Al #89 le costó dios y ayuda meterse dentro, solo lo logró a última hora subiendo al noveno puesto, una posición que perdió ya con el reloj a cero a favor de Raúl, que le superó por 31 milésimas.
Tendrán que pasar por la Q1, entre otros, Ai Ogura, Enea Bastianini, Diogo Moreira, todas las Yamaha, Pol Espargaró, que a última hora ha tenido que reemplazar a Maverick Viñales que se resintio de su maltrecho hombro; e Iker Lecuona, que se estrena con la Ducati oficial este fin de semana reemplazando a Pecco Bagnaia, lesionado, y se cayó dos veces durante la Práctica, acabando último.
Clasificación Práctica MotoGP del GP de Portugal 2026:
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