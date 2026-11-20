MotoGP GP de Portugal
Viñales se retira del GP de Portugal y Pol Espargaró le sustituye el resto del fin de semana
Como ya avanzó el propio piloto el jueves en la previa, el FP1 del GP de Portugal iba a servir para evaluar su estado físico, pero la lesión en el hombro de Maverick Viñales le ha obligado a parar una vez más.
Germán Garcia Casanova
Editado: 20 nov 2026, 14:49
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Maverick Viñales este viernes en Portimao
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Lesionado en el hombro izquierdo desde el GP de Alemania de 2025, Maverick Viñales lleva más de un año arrastrando unas molestias que le han obligado a parar hasta en tres ocasiones, la últimas justo antes del verano, cuando ya se llegó a plantear que no iba a volver a pilotar para Tech3 KTM.
El corredor español reapareció, sin embargo, en Japón, pero desde entonces la acumulación de carreras en pocas semanas le han llevado a un estado de fatiga que le ha llevado, este viernes en Portimao, a parar de nuevo.
"Tras una evaluación médica realizada después de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1), Maverick ha decidido, junto con su equipo y KTM, retirarse del Gran Premio de Portugal", explica el Tec3 en un comunicado. "Será sustituido por Pol Espargaró durante el resto del fin de semana", añaden.
"El piloto español seguirá evaluando su estado de cara a su carrera de casa y a la última cita de la temporada 2026 de MotoGP, que tendrá lugar en Valencia. Se ofrecerá más información a su debido tiempo", concluye la nota.
Sin moto para la próxima temporada, para Maverick la carrera de Valencia puede ser la última tras 16 años en el campeonato del mundo, los últimos once en la máxima categoría, en la que ha logrado 10 victorias, 26 entre las tres clases.
"He trabajado muy duro durante el último mes para recuperar mi mejor nivel y estar listo para volver a competir", dice el corredor. "Por desgracia, este circuito hace que sea muy difícil controlar la moto; además, he sentido dolor en el hombro", añade.
"Ha sido una decisión muy difícil, porque quiero seguir esforzándome, pero hemos concluido que lo mejor es parar. Lo importante es evitar que el hombro sufra más daños y prevenir situaciones peligrosas en pista; seguiré centrado en mi recuperación. Es decepcionante, sobre todo después de todo el trabajo que he realizado para volver, pero debo escuchar a mi cuerpo", concluye el corredor español, que completó el FP1 dando 17 vueltas con el 19º mejor tiempo.
Pol Espargaró, que ya le había sustituido hasta en cuatro carreras esta temporada, volverá a ceñirse el mono de Tech3 para salir a pista esta misma tarde, en la Práctica de Portimao. La mejor actuación del piloto de pruebas de KTM fue en Silverstone, donde cruzó 13º la meta.
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