Pol Espargaró: "Hoy he sufrido un punto débil que no esperaba"

El de este sábado en Misano no ha sido el mejor día para Pol Espargaró. El piloto de KTM, wildcard en este Gran Premio de San Marino, apuntaba medianamente alto este fin de semana, pero lo cierto es que la segunda jornada de competición no le ha supuesto las mejores sensaciones.

El de Granollers no pudo pasar de la quinta posición en la Q1, lo que le dejó 15º en la parrilla de salida. En la carrera, tuvo una mala salida a causa del 'front device', el dispositivo de altura delantero, que se le quedó enganchado durante varios virajes. Y para colmo, no halló la manera de adelantar a Johann Zarco, motivo por el que terminó 14º, lejos de los puntos y detrás del francés del LCR.

'Polyccio' explicó lo sucedido a los medios de comunicación una vez que se bajó de la moto: "Ha salido todo un poco mal desde el inicio. No he sido capaz de desenganchar el dispositivo de altura delantero, me he quedado con él enganchado hasta la curva 4. Pero antes, en la 3, me he tocado con Maverick Viñales. Ya perdía tiempo por el 'front device', con el toque se me ha movido aún más la moto, me ha adelantado Johann Zarco y ahí se ha acabado mi carrera".

"Iba detrás de Johann y estábamos rodando súper lentos, en 1:33 y en algún 1:34, incluso. Frenaba muy tarde, y teníamos algunos problemas acelerando, que hemos generado aquí y que intentaremos solucionar para mañana con esta moto. Se me escapaba un pelín acelerando, frenando le recuperaba, pero no acabas de adelantarle. Íbamos rodando en velocidad de crucero, más de un segundo más lento de lo que creo que era capaz, y que no he sido", siguió.

Así, el catalán buscará ahora los por qué de lo sucedido, lamentándose personalmente de faltarle algo de ritmo competitivo, lo que puede explicar en parte que no superara a su rival nacido en Niza: "Pase lo que pase, esto es consecuencia de alguna cosa. Muchas veces, leo comentarios cuando un piloto se queja de algo, como si fueran excusas. Aquí todo tiene un por qué, y si un piloto no es capaz de ir rápido, hay un por qué, más grande o más pequeño".

"Hoy, en algunas partes he fallado bastante, sobre todo en la salida con el 'device', y quizás no he sido capaz de ser suficientemente creativo como para buscar el sitio de superar a Zarco. Quizás también me falta velocidad de carreras para entender dónde poder adelantar".

Y por último, el #44 también puede explicar la mala carrera en base a la moto. El #44 notó un punto débil en cuanto a aceleración que Pedrosa ya había notado durante los entrenamientos privados en la pista italiana: "Y, evidentemente, es una consecuencia de no poder acelerar como él y no estar preparado en las frenadas para meter la moto. Lo de hoy es un mix de la mala salida y de la moto. Una moto nunca es perfecta, incluso la mejor siempre tiene puntos débiles. Y hoy he sufrido un punto que no esperaba, la aceleración, que Dani Pedrosa aquí también tuvo problemas en el test, y yo no los he sufrido hasta hoy en la carrera", finalizó.