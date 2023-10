Pol Espargaró: "Lo puedo hacer bien mañana, no importa si es sprint o carrera"

Pol Espargaró llegó a Australia con ganas de disfrutar cada vuelta al trazado de Phillip Island. Lo dijo así porque es consciente de que puede ser su último Gran Premio en el circuito como piloto titular de MotoGP, puesto que en 2024 pasará a ocupar un papel de probador y de sustituto por lesiones para KTM tras quedarse sin silla. Y lo cierto es que su arranque respondió a sus deseos.

El piloto de GasGas terminó con el quinto mejor tiempo la Práctica disputada el viernes, con un registro de 1:28.363 tras rodar detrás de su compañero de marca Brad Binder, dominador de la tabla de tiempos. Así, consiguió el pase directo a la Q2, todo un espaldarazo para el de Granollers, aprovechando el potencial que parece tener la moto de Mattighofen en esta segunda parada del triplete.

"No ha ido nada mal", empezó diciendo Espargaró a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Esta mañana sufrí un poco con el neumático medio trasero, pero luego, cuando pusimos el blando, fue bastante bien. La moto está funcionando bien y me siento bastante bien pilotándola. He hecho un buen 'time attack' detrás de Brad Binder, que aquí está conduciendo a otro nivel, y estoy muy contento, estoy disfrutando cada vuelta en este circuito", siguió, señalando el gran nivel del #33.

Tras ello, 'Polyccio' se mostró confiado a pesar del cambio en el horario del fin de semana, por el cual la carrera larga se disputará el sábado y la sprint el domingo: "No está mal. En este momento, creo que lo puedo hacer bien mañana, no importa si es en la sprint o en la carrera larga. Por supuesto, mirando al tiempo, es mejor tener la carrera mañana, no el domingo".

"Es una combinación entre el viento, el frío y la lluvia. Creo que con viento fuerte son las peores condiciones que puedes tener en una MotoGP. Pero si lo combinas con unas condiciones muy frías, entonces es muy malo. Aunque sea en seco. Pero si ya pones agua, es muy arriesgado", siguió el #44, sobre las condiciones en Phillip Island.

Por último, Pol remarcó que la actual aerodinámica de las MotoGP no hace el pilotaje más complicado en condiciones tan adversas: "Creo que con la aerodinámica puedes girar un poco menos, pero la moto es más estable. Es mejor con eso, especialmente la parte delantera. Moto2 y Moto3 sufren más, sobre todo la Moto2, porque es grande y pesada, y con estos neumáticos tienen poco agarre", remachó el catalán.