Binder: "Estamos en otra liga en comparación con Australia 2022"

La KTM parece ir muy bien en Phillip Island. Tras unas últimas carreras en las que parecía que la moto de Mattighofen se había deshinchado un poco, el equipo austriaco se ha presentado en Phillip Island como, aparentemente, una de las rivales a batir.

Después de unos Libres 1 en los que ya se mostraron competitivos, con Brad Binder cuarto y Jack Miller octavo, el sudafricano y el australiano comandaron la tabla de tiempos en la Práctica vespertina. Binder bajó al 1:27.943, mientras que Miller se quedó a 148 milésimas de su compañero de garaje.

Terminada la jornada del viernes, el #33 no pudo ocultar su alegría por dominar la tabla de tiempos tras encontrar buenas sensaciones desde el primer ensayo libre. "Hoy ha sido un día realmente bueno", empezó diciendo. "Desde la primera salida de esta mañana la moto ha funcionado muy bien".

"He estado muy contento con ella desde el principio, así que esta tarde, cuando hemos puesto los neumáticos [nuevos, para buscar el pase], me he sentido muy bien. No tengo nada que decir. Ha sido un buen día, lo más importante es que mañana pasamos a la Q2 y que lo intentemos y veamos cómo acabamos", siguió.

El propio Binder no esperaba ser tan competitivo en Phillip Island, después de los problemas que tuvieron en el mismo emplazamiento en 2022: "La verdad es que estaba un poco preocupado al venir aquí, porque el año pasado fue muy duro. Pero desde la primera vuelta de esta mañana me he dado cuenta de que estamos en otra liga en comparación con el año pasado, y la moto está funcionando muy bien", explicó Brad, que no espera que "cambie nada" el sábado tras adelantarse la carrera larga por las difíciles condiciones que se esperan el domingo.

Miller, por su parte, espera "poder luchar" en su carrera de casa contra el resto de la parrilla: "Creo que el agarre trasero que hemos podido encontrar en los dos últimos grandes premios nos ha ayudado mucho aquí y, como he dicho todo el año, la moto es muy ágil en los cambios de dirección a alta velocidad y puedes encontrar tu trazada bastante bien. Hasta ahora está funcionando bien, así que espero que podamos mantener esa trayectoria", comentó el 'aussie' sobre el buen nivel de la moto.

"Como él ha dicho [por Binder, ha sido], un gran día. Nunca te puedes quejar cuando llegas a Phillip Island con este tipo de condiciones meteorológicas, sin tener que preocuparte del viento o de un neumático congelado en la curva 4. Así que [estoy] bastante contento con el día".

"La moto ha funcionado bien, ha ido mejorando en cada salida [a pista] y he podido conseguir un tiempo decente al final. Y como ha dicho Brad, lo más importante [es que estamos] en la Q2, así que es la mejor manera de empezar el fin de semana", finalizó.